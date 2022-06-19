Столтенберг і Джонсон заявили, що війна в Україні може затягтися на роки

1 година тому

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Війна в Україні може тривати роками, але постачання українській армії найсучаснішого озброєння збільшить шанси на звільнення Донбасу з-під контролю Росії, сказав у інтерв'ю німецькому виданню Bild am Sonntag генсек НАТО Єнс Столтенберг.

"Ми повинні готуватися до того, що це може зайняти роки. Ми не повинні зупинятися в підтримці України. Навіть якщо витрати високі не тільки на військову підтримку, а також через зростання цін на енергоносії та харчі", - цитує Столтенберга агентство Reuters.

Майже одночасно з цією заявою у британському виданні The Sunday Times вийшла колонка прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, де теж пролунав заклик готуватися до затяжної війни.

"З прикрістю зазначу, що нам треба готуватися до затяжної війни, бо Путін перейшов до військової кампанії на виснаження, намагаючись стерти українські сили дедалі більшою силою. Сполучене Королівство й наші друзі мусять реагувати, а саме забезпечити Україну необхідними стратегічними ресурсами, аби вистояти і зрештою здобути перемогу", - написав Джонсон.

Час - надзвичайно важливий чинник, зазначив він. На думку Джонсона, усе залежить від того, чи здатна буде Україна збільшити свою спроможність відвоювати загарбані території у той час, поки росіяни "будуть прискорено збирати ресурси для нової атаки".

"Наше завдання полягає в тому, аби час все-таки став союзником України в цій ситуації", - додав він.

Про те, що Україна далека від завершення війни, сказав у суботу і секретар РНБО Олексій Данілов.

"Ситуація на передовій напружена, складна, і я не з тих, хто вважає російську армію слабкою. У них дуже великі ресурси, і вони їх сюди привезли, - сказав Данілов канадському виданню The Globe and Mail. - Це не лякає наших воїнів. Ми тримаємо свої позиції. Час від часу ми проводимо контратаки. Але війна все ще триває, і ми далекі від її завершення".

Що робити, якщо війна затягнеться?

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У своїй колонці для The Sunday Times Джонсон опублікував план - чотири пункти, які має виконати Захід, щоб допомогти Україні вистояти на війні та перехопити у росіян ініціативу.

По-перше, забезпечити українських військових необхідним озброєнням, боєприпасами, спорядженням та навчанням. Британія, про що стало відомо під час візиту Джонсона до Києва минулого тижня, планує навчати близько 10 тисяч українських військових упродовж 120 днів.

По-друге, Захід має фінансово допомогти Україні зберегти стабільність держінститутів, щоб уряд міг утримувати соціальну інфраструктуру, виплачувати зарплати, пенсії, відбудовувати будівлі.

По-третє, потрібно забезпечити суходолом маршрути для експорту українського продовольства, насамперед зерна, це допоможе зберегти українську економіку.

По-четверте, Велика Британія разом із союзниками має розблокувати українські морські порти та допомогти негайно вивезти 25 мільйонів тон пшениці й кукурудзи, які потребують найменш розвинуті країни світу. Через блокаду на них може чекати голод, а тому, вважає Джонсон, треба надати озброєння Україні та підтримувати дипломатичні зусилля, зокрема через ООН, щодо створення безпечного коридору з Одеси.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Українські війська з американськими гаубицями M109

"Усе має рухатися до єдиної мети. Ми маємо зміцнити наших українських друзів, аби вони змогли скінчити цю війну на тих умовах, які озвучив президент Зеленський. Це повинно стати нашим визначенням успішного завершення війни", - написав Джонсон, зазначивши у колонці, що мир через реалізації мрій "про переможну славу" Володимира Путіна не зробить світ безпечнішим.

Тим часом, як заявив Столтенберг, у Європі очікують, що на саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді пізніше цього місяця, узгодять новий пакет допомоги Україні. Він допоможе їй перейти від старої радянської зброї до стандартного спорядження Альянсу.