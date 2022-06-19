Верховна Рада заборонила російську музику в публічних місцях. Але будуть винятки

42 хвилин(и) тому

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Депутати ухвалили закон, який забороняє російську музику в Україні на телебаченні, радіо, розважальних закладах, школах, громадському транспорті, готелях, ресторанах, у кіно та іншому публічному просторі.

Обмеження діятимуть до звільнення усіх окупованих територій України та припинення агресії з боку Росії. Таке рішення підтримали 303 депутати Верховної Ради.

Йдеться не про всю російськомовну музику, а про ту, яку виконують чи створили саме російські громадяни.

Під заборону підпадає публічне виконання, демонстрація російських пісень, використання фонограм, відеограм та музичних кліпів виконавців, які підтримують російську агресію.

Ухвалений законопроєкт зареєстрували 31 травня. Окреме рішення про заборону російської музики напередодні ухвалили у Тернополі, а потім - у Івано-Франківську.

Артистів, які підтримують Україну, СБУ може дозволити

Окремо в Україні сформують перелік виконавців, які засуджують агресію Росії - їхні пісні можна буде вмикати на радіо та в публічному просторі.

Щоб потрапити у такий перелік, виконавці чи їхні представники мають подати заяву до СБУ. У ній вони мають зазначити, що підтримують суверенітет і цілісність України, закликати Росію негайно припинити агресію проти України, а також зобов'язатися утримуватися від будь-яких кроків, що суперечать цим письмовим заявам.

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"Служба безпеки України має право не розкривати підстав, що стали причиною відмови у включенні особи до Переліку чи виключення із нього", - йдеться у законі.

Російські книжки також під забороною

У неділю депутати також заборонили випуск, ввезення та розповсюдження в Україні видавничої продукції з Білорусі, Росії та окупованих нею територій України.

Водночас ця заборона не поширюватиметься на книги, видані в Україні до 1 січня 2023 року.

Якщо книжка написана російською, але її написав не громадян РФ, і вона не підпадає під інші законодавчі обмеження, то її можна завозити за наявності спеціального дозволу.

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Раніше видані дозволи на ввезення і розповсюдження такої продукції скасовуються.

Люди, які в'їжджають на територію України, зможуть привезти з собою особисті російські книжки, які вони не планують розповсюджувати - але не більше 10 примірників, і щоб ці книжки не були у Реєстрі видавничої продукції антиукраїнського змісту.

Також з 1 січня 2023 року книги в Україні видаватимуться і розповсюджуватимуться державною українською мовою, мовами корінних народів України та офіційними мовами ЄС.

Водночас у законі зазначено, що книги іншими мовами також можуть видаватися і поширюватися, якщо вони видані мовою оригіналу. Переклади будуть лише українською чи будь-якою офіційною мовою ЄС чи мовою корінного народу України.

Цього тижня група експертів при Міносвіти також ухвалила, що зі шкільної програми 6-11 класів необхідно вилучити усіх російських та білоруських авторів, а Гоголя та кримського татарина Таїла Халілова - вивчати на уроках української літератури, а не зарубіжної.

Експерти сформували детальний список, якими іноземними авторами можна замінити ці твори, однак остаточне рішення ще не прийняте - наказ має видати МОН.