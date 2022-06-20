Зеленський: починається історичний тиждень, очікуємо посилення атак росіян

1 година тому

Автор фото, Office of the Presidnet of Ukraine Підпис до фото, Президент Зеленський підписав заявку на членство в ЄС за кілька днів після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну

Президент України Володимир Зеленський попередив, що найближчими днями Росія посилить свої атаки, оскільки цього тижня Євросоюз надасть відповідь щодо статусу кандидатства для України.

Президент назвав нинішній тиждень історичним, адже цей крок започаткує процес вступу України до альянсу.

Під час свого вечірнього відеозвернення український лідер сказав, що "варто очікувати від Росії посилення ворожої активності", але запевнив, що українські сили "готуються" і готові до будь-якого нового штурму.

Він також уточнив, що слід чекати на посилення активності Росії не лише проти України, а й проти інших країн.

"Спеціально - показово. Саме цього тижня. І не тільки проти України, а й проти інших країн Європи. Ми готуємося. Ми готові. Попереджаємо партнерів", - заявив український лідер.

Автор фото, Getty Images

Зеленський пообіцяв просувати "історичні" амбіції України щодо вступу до ЄС, схвалені минулого тижня виконавчим органом блоку, Європейською комісією.

"Використаю кожну можливість, щоб захистити європейську перспективу для України, для кожного з нас, й щоб зібрати для нас нових прихильників", - запевнив Зеленський.

Він також вважає, що інтересам усієї Європи відповідає лише позитивне рішення щодо статусу кандидатства у Євросоюзі.

Але тепер рішення залишається за Європейською радою, органом, що складається з лідерів держав-членів, які зберуться на саміті у Брюсселі у четвер та п'ятницю.