Що відомо про удари по анексованих вишках у Чорному морі

1 година тому

Автор фото, UNIAN

Україна завдала удару по захоплених Росією у 2014 році бурових платформах в Чорному морі, повідомив так званий очільник анексованого Криму Сергій Аксьонов.

Цю ж інформацію оприлюднив у своєму телеграм-каналі український депутат Олексій Гончаренко.

Бурові вишки "Чорноморнафтогазу" Україна встановила у 2010 та 2012 роках, проте після анексії Криму Росія "націоналізувала" усе майно компанії.

В українській владі ці обстріли не коментують.

Спочатку Сергій Аксьонов повідомив, що на вишках було 12 людей, з яких знайшли п'ятьох, з них троє - поранені. Він також заявляв, що рятувальна операція триває і що він перебуває на зв'язку з міноборони РФ та російською ФСБ.

Але згодом російське агентство "РИА Новости" повідомило вже про понад 100 людей, які перебували на трьох бурових платформах, частину з яких змогли евакуювати. Російські ЗМІ пояснили, що нібито 12 - це кількість людей лише на одній вишці.

Українська влада та ЗСУ поки що цю подію не коментували.

Спочатку у соцмережах писали про вибухи на острові Зміїний, який також захоплений росіянами. Там РФ встановила багато військової техніки, включно з системами ППО і радіолокаційними системами.

Однак згодом депутат Верховної Ради з Одеси Олексій Гончаренко написав, що українська армія обстріляла не острів, а бурову платформу.

"Наші ракетники курили не біля Зміїного, а курили біля "вишок Бойка". Ракетний удар по вишках трішки завадив газовидобуванню в українському Чорному морі зі сторони росіян", - написав він.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Так виглядала одна з платформ "Петро Годованець" у 2012 році

За його даними, росіяни використовували вишки не лише для газовидобування, але й для розвідки в Чорному морі.

Через деякий час російські ЗМІ з посиланням на чиновників почали анонсувати "удари у відповідь", а користувачі соцмереж згодом повідомили про ракетні удари російської армії по Одесі.

Що це за бурові платформи

Впродовж 2010-2012 років "Чорноморнафтогаз" встановив дві глибоководні бурові платформи. Їх купили за 400 млн доларів кожна за президентства Віктора Януковича. Міністром енергетики тоді був Юрій Бойко, якого підозрювали у корупційних схемах довкола цього проєкту. Через це їх ще називали "вишками Бойка".

Платформи були встановлені на шельфовій зоні між узбережжям Одеської області та Кримом - приблизно за 100 км від Одеси та 150 км від кримського півострова, оскільки там були знайдені газові родовища.

До 2014 року там вели видобуток кілька українських стаціонарних газових платформ та пересувних самопідйомних бурових установок.

Однак у 2014 році після анексії Криму Росія "націоналізувала" "Чорноморнафтогаз" і його майно, у тому числі бурові платформи.