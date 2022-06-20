"Нам більше не все одно, якою мовою розмовляти" - рок-музиканти з Авдіївки

1 година тому

За кілька тижнів до вторгнення Росії ВВС зняла сюжет про молодих рок-музикантів з Донбасу, які записали пісню про війну.

Після початку бойових дій усі вони виїхали з рідної в Авдіївки в Дніпро, де продовжують займатися музикою.

Зустрівшись з кореспондентом ВВС вже вдруге, рокери розповіли, як війна змінила їхній світогляд і відкрила новий погляд на власну творчість.

Відео Абдуджаліла Абдурасулова.