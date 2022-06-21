"Ми не можемо говорити про тотальну заборону російської культури, але можемо закликати до її бойкоту" – Ткаченко

19 хвилин(и) тому

Автор фото, Hennadii Minchenko via Getty Images Підпис до фото, Олександр Ткаченко на відкритті вуличної фотодокументальної виставки "Комунізм = рашизм" на Михайлівській площі у Києві, 15 червня 2022 року

В Україні дискутують про те, яким повинно бути ставлення українців до російської культури. Користуватися нею для того, щоб зробити власну державу сильнішою? Чи навпаки, не лише "скасувати" російську культуру в Україні, але й боротися за її бойкот?

Навздогін за цим йде тема про "хороших русских" - так у соцмережах називають тих громадян Росії, які вголос засуджують дії російської влади та прагнуть стати "своїми" для українців.

Особливо актуальною стала ця тема після того, як до України з візитом приїхала колишня співробітниця російського "Первого каналу" Марина Овсяннікова, а низка ЗМІ повідомила про те, що російський журналіст Олександр Невзоров з дружиною отримали українські паспорти.