Рада відновила мита на ввезення авто

32 хвилин(и) тому

Автор фото, unian

Рада підтримала повернення мита і ПДВ на імпортні товари та на ввезення автомобілів.

У вівторок парламент ухвалив для цього закон, яким відновлює оподаткування імпортних товарів, а також розмитнення автомобілів.

Відповідний законопроєкт депутати підтримали одразу в двох читаннях. Рішення набуває чинності з 1 липня.

Згідно з пояснювальною запискою, цей закон ухвалили, щоб бюджет наповнювався за рахунок митних платежів.

Очікується, що повернення мита дозволить поповнювати бюджет на щонайменше 3,5 мільярда гривень щомісяця.

Після початку війни Верховна Рада ухвалила низку законів, які надали податкові пільги при ввезенні імпортних авто в Україну.

Це зробили для того, щоб спростити ввезення з-за кордону авто для військових. Таке рішення також пояснювали тим, що українцям потрібно відновлювати автопарк, пошкоджений і знищений під час бойових дій.

Разом з тим цей крок спричинив величезні черги на митниці. Станом на початок червня, за пільговими умовами в Україну завезли понад 160 тисяч авто, повідомляв нардеп Ярослав Железняк.

За день в середньому завозили 3 292 авто.

Депутати порахували, що в результаті звільнення від оподаткування до бюджету не надійшло близько 13 млрд грн.

Разом з тим Рада хоче звільнити від обов'язкового державного страхування тих, хто купує електрокари.