На Донеччині від обстрілів зруйновано понад 200 шкіл

36 хвилин(и) тому

В Авдіївці на Донеччині від російських "Градів" з магнієвими зарядами згоріла школа №6, повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Це вже третя школа, зруйнована в місті.

Всього через війну на Донеччині знищено близько 200 шкіл.

Тим часом на Луганщині росіяни продовжують обстрілювати Лисичанськ та інші міста, які контролює українська армія.

За словами місцевого очільника Сергія Гайдая, російські війська, застосувавши авіацію, за минулу добу зруйнували більше десяти багатоповерхівок у Лисичанську, приватні будинки і відділок поліції.

Відомо щонайменше про одного загиблого і одну поранену жінку. Однак кількість жертв може зрости.