"Масштабніше за будь-який фільм". Бен Стіллер про візит до України
Американський актор Бен Стіллер назвав сцени зруйнованої війною України "тривожними", "шокуючими" та масштабнішими за будь-який фільм.
Стіллер зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві як посол доброї волі Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН).
Він назвав Зеленського своїм героєм і похвалив його попередню акторську кар'єру.
"Це мій перший раз приїзд у зону конфлікту", - сказав він BBC.
"Але це справді дивно, адже коли ви в'їжджаєте в країну, на заході країни ви не відчуваєте конфлікту, за винятком комендантської години вночі, коли стає дуже тихо і трохи моторошно", - розповів актор.
"У Львові люди ніби повертаються до нормального життя, стараються, наскільки це можливо, - зазначив він. - І тоді, коли ви все ближче й ближче наближаєтеся до Києва, на схід країни, ви починаєте бачити блокпости і бачити руйнування, що дійсно шокує, коли ви не бачили нічого подібного зблизька".
В інтерв'ю BBC Breakfast у вівторок Стіллер, відомий такими фільмами, як "Усі в захваті від Мері" та "знайомство з батьками", додав: "Я актор, тому перше, що я думаю, це: "О, це виглядає як фільм". Але масштаб цього набагато більший, і це - реальність, тож це дуже засмучує".
На сході України тривають важкі бої, ключові міста зазнають інтенсивних бомбардувань з боку російських військ.
Цього тижня генеральний секретар НАТО попередив, що Захід має підготуватися підтримувати Україну у війні, яка може тривати роками.
З 2016 року Стіллер був послом Верховного комісара ООН у справах біженців.
За його словами, люди в Києві намагаються, наскільки це можливо, повернутися до нормального життя - наприклад, сходити кудись на вечерю. Але реальність, за його словами, полягає в тому, що вони знають, що війна може повернутися до їх міста.
"Ніхто не хоче тікати з дому"
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Кінець подкаст
"Мене чіпляє те, що це такі ж люди, як ви і я, які потрапили в обставини, які жодним чином не можуть контролювати", - продовжує він.
"Ніхто не хоче тікати зі свого дому, ніхто не хоче їхати світ за очі й починати все заново, або навіть просто намагатися вижити, - каже Стіллер. - Ці люди просто живуть своїм життям: матері, батьки, сім'ї, друзі".
Актор і режисер розповів, що спілкувався з матерями, які, коли на початку війни почалися обстріли та ракетні удари, були змушені покинути свої домівки разом із малими дітьми.
"Одній матері двох близнюків довелося схопити своїх дітей і бігти шукати притулок, навіть не знаючи, куди йти, вони пішли в підвал і повинні були чекати, поки звук ракет не стихне, і скористатися шансом піднятися нагору й взяти одяг, а потім навіть не знали, куди йти, щоб бути у безпеці", - сказав він.
"Коли чуєш подібні історії, намагаєшся поставити себе в цю ситуацію і думаєш: "Що б трапилося, якби ракета загула біля моєї квартири?"