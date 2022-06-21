"Масштабніше за будь-який фільм". Бен Стіллер про візит до України

42 хвилин(и) тому

Автор фото, UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE HANDOUT

Американський актор Бен Стіллер назвав сцени зруйнованої війною України "тривожними", "шокуючими" та масштабнішими за будь-який фільм.

Стіллер зустрівся з президентом Володимиром Зеленським у Києві як посол доброї волі Агенції ООН у справах біженців (УВКБ ООН).

Він назвав Зеленського своїм героєм і похвалив його попередню акторську кар'єру.

"Це мій перший раз приїзд у зону конфлікту", - сказав він BBC.

"Але це справді дивно, адже коли ви в'їжджаєте в країну, на заході країни ви не відчуваєте конфлікту, за винятком комендантської години вночі, коли стає дуже тихо і трохи моторошно", - розповів актор.

"У Львові люди ніби повертаються до нормального життя, стараються, наскільки це можливо, - зазначив він. - І тоді, коли ви все ближче й ближче наближаєтеся до Києва, на схід країни, ви починаєте бачити блокпости і бачити руйнування, що дійсно шокує, коли ви не бачили нічого подібного зблизька".

В інтерв'ю BBC Breakfast у вівторок Стіллер, відомий такими фільмами, як "Усі в захваті від Мері" та "знайомство з батьками", додав: "Я актор, тому перше, що я думаю, це: "О, це виглядає як фільм". Але масштаб цього набагато більший, і це - реальність, тож це дуже засмучує".

На сході України тривають важкі бої, ключові міста зазнають інтенсивних бомбардувань з боку російських військ.

Цього тижня генеральний секретар НАТО попередив, що Захід має підготуватися підтримувати Україну у війні, яка може тривати роками.

З 2016 року Стіллер був послом Верховного комісара ООН у справах біженців.

За його словами, люди в Києві намагаються, наскільки це можливо, повернутися до нормального життя - наприклад, сходити кудись на вечерю. Але реальність, за його словами, полягає в тому, що вони знають, що війна може повернутися до їх міста.

"Ніхто не хоче тікати з дому"

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"Мене чіпляє те, що це такі ж люди, як ви і я, які потрапили в обставини, які жодним чином не можуть контролювати", - продовжує він.

"Ніхто не хоче тікати зі свого дому, ніхто не хоче їхати світ за очі й починати все заново, або навіть просто намагатися вижити, - каже Стіллер. - Ці люди просто живуть своїм життям: матері, батьки, сім'ї, друзі".

Актор і режисер розповів, що спілкувався з матерями, які, коли на початку війни почалися обстріли та ракетні удари, були змушені покинути свої домівки разом із малими дітьми.

"Одній матері двох близнюків довелося схопити своїх дітей і бігти шукати притулок, навіть не знаючи, куди йти, вони пішли в підвал і повинні були чекати, поки звук ракет не стихне, і скористатися шансом піднятися нагору й взяти одяг, а потім навіть не знали, куди йти, щоб бути у безпеці", - сказав він.

"Коли чуєш подібні історії, намагаєшся поставити себе в цю ситуацію і думаєш: "Що б трапилося, якби ракета загула біля моєї квартири?"