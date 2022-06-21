Відомий на весь світ плавучий ресторан Jumbo затонув у Гонконгу
Величезний плавучий ресторан Jumbo, один із символів Гонконгу, перекинувся й затонув під час буксирування - його вирішили відкрити у новому місці, до якого ресторану не судилося доплисти.
Jumbo пропрацював майже 50 років, у ньому побувало понад три мільйони людей, серед яких такі знаменитості, як Том Круз та гурт Queen. Його також знімали у кіно, зокрема в "бондіані", але у березні 2020 року він закрився через пандемію. І більше так і не відкрився.
Кілька днів тому ресторан вирішили відбуксирувати у нове місце - яке саме не повідомляли. Дорогою до Південнокитайського моря він перекинувся й затонув.
Компанія-власник ресторану Aberdeen Restaurant Enterprises запевняє, що ніхто при цьому не постраждав.
Власник стверджує, що перед буксируванням ресторан оглянули фахівці й отримали всі необхідні дозволи на морський перехід.
У новому місці, куди буксирували Jumbo, він мав чекати на нових власників. Але дорогою, біля Парасельських островів, приблизно за 600 км на південь від Гонконгу, ресторан потрапив у шторм.
В Aberdeen Restaurant Enterprises пояснюють, що глибина моря у цьому місці - більше кілометра, тому дістати ресторан, що потонув, було б вкрай складно.
Компанія Melco International Development, яка керувала рестораном, заявила, що Jumbo втратив прибутковість ще у 2013 році - тому його вирішили відбуксирувати з рідної гавані й продати.