Відомий на весь світ плавучий ресторан Jumbo затонув у Гонконгу

1 година тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ресторан Jumbo був однією з візитівок Гонконгу, але з 2013 року приносив лише збитки

Величезний плавучий ресторан Jumbo, один із символів Гонконгу, перекинувся й затонув під час буксирування - його вирішили відкрити у новому місці, до якого ресторану не судилося доплисти.

Jumbo пропрацював майже 50 років, у ньому побувало понад три мільйони людей, серед яких такі знаменитості, як Том Круз та гурт Queen. Його також знімали у кіно, зокрема в "бондіані", але у березні 2020 року він закрився через пандемію. І більше так і не відкрився.

Кілька днів тому ресторан вирішили відбуксирувати у нове місце - яке саме не повідомляли. Дорогою до Південнокитайського моря він перекинувся й затонув.

Компанія-власник ресторану Aberdeen Restaurant Enterprises запевняє, що ніхто при цьому не постраждав.

Власник стверджує, що перед буксируванням ресторан оглянули фахівці й отримали всі необхідні дозволи на морський перехід.

У новому місці, куди буксирували Jumbo, він мав чекати на нових власників. Але дорогою, біля Парасельських островів, приблизно за 600 км на південь від Гонконгу, ресторан потрапив у шторм.

В Aberdeen Restaurant Enterprises пояснюють, що глибина моря у цьому місці - більше кілометра, тому дістати ресторан, що потонув, було б вкрай складно.

Компанія Melco International Development, яка керувала рестораном, заявила, що Jumbo втратив прибутковість ще у 2013 році - тому його вирішили відбуксирувати з рідної гавані й продати.