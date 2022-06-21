У ЗСУ підтвердили удари по російському гарнізону на острові Зміїний

1 година тому

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Так виглядав острів Зміїний до війни

Українські військові завдали удару із застосуванням різних сил та способів ураження по острову Зміїний, повідомило оперативне командування ЗСУ "Південь". Острівний гарнізон російської армії зазнав значних втрат, кажуть українські військові.

Офіційне підтвердження ударів з'явилося вперше після того, як впродовж дня 20 березня у соціальних мережах ширилися повідомлення про вибухи на острові.

"Військова операція триває і потребує інформаційної тиші до її завершення", - йдеться у повідомленні ОК "Південь".

Учора ані російська, ані українська сторони офіційно не підтверджували ударів. З'явилася лише інформація від адміністрації анексованого Криму про удари української армії по бурових платфомах у Чорному морі, що розташовані неподалік Зміїного.

Сьогодні удари по острову підтвердили не лише в ЗСУ, і в Одеській обласній військовій адміністрації.

"Дух Змієбаївки дуже не любить окупантів. Він літає над островом Зміїний. Тому наші сили завдали удару по тимчасовому війському гарнізону. Наші працюють", - заявив у Facebook речник Одеської ОВА Сергій Братчук, порівнюючи острів із Чорнобаївкою, де українська армія багато разів знищувала російську техніку.

"Не досяг мети"?

Проте міноборони Росії заявило сьогодні, що у понеділок, близько п'ятої ранку, ЗСУ "спробували завдати по Зміїному масовані повітряні і артилерійські удари з подальшою висадкою десанту".

"Але жоден з українських вогневих засобів не досяг мети на острові", - твердять в міноборони РФ.

Після цього, вказують у відомстві, українська армія "протикорабельними ракетами і "байрактарами" завдала ударів по газовидобувних платформах".

Міоборони РФ також заявило про удари у відповідь - по військовому аеродрому "Шкільний" поблизу Одеси та "інших цілях в Одеській області".

Удари по анексованих вишках

Автор фото, UNIAN

20 червня так званий "прем'єр-міністр" анексованого Криму Сергій Аксьонов заявив, що Україна завдала удару по захоплених Росією у 2014 році бурових платформах в Чорному морі, на яких перебувало понад 100 людей.

В українській владі ці обстріли не коментували.

Бурові вишки "Чорноморнафтогазу" Україна встановила у 2010-2012 роках, проте після анексії Криму Росія "націоналізувала" усе майно компанії.

"Удар був завданий по трьох вишках. На них перебувало 109 людей, 21 людина вже евакуйована", - сказав Аксьонов в ефірі телеканалу "Россия 24".

Перед цим в телеграм-каналі він повідомляв про атаку на одну бурову платформу, на якій, за його даними, працювало 12 людей. П'ятьох вдалося врятувати, доля інших з'ясовується. Серед врятованих троє поранені, сказав він.

21 червня представниця кримського "парламенту" Ольга Ковітіді повідомила, що пізніше були удари ще по двох інших бурових платформах. Вона твердить, що на них лише зруйновані вишки, постраждалих немає.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Так виглядала одна з платформ "Петро Годованець" у 2012 році

Що це за бурові платформи

Впродовж 2010-2012 років "Чорноморнафтогаз" встановив дві глибоководні бурові платформи. Їх купили за 400 млн доларів кожна за президентства Віктора Януковича. Міністром енергетики тоді був Юрій Бойко, якого підозрювали у корупційних схемах довкола цього проєкту. Через це їх ще називали "вишками Бойка".

Платформи були встановлені у шельфовій зоні між узбережжям Одеської області та Кримом - приблизно за 100 км від Одеси та 150 км від кримського півострова, оскільки там були знайдені газові родовища.

До 2014 року там вели видобуток кілька українських стаціонарних газових платформ та пересувних самопідйомних бурових установок.

Однак у 2014 році після анексії Криму Росія "націоналізувала" "Чорноморнафтогаз" і його майно, у тому числі бурові платформи.