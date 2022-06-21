Німеччина оприлюднила повний перелік зброї, яку надала або надасть Україні

44 хвилин(и) тому

Автор фото, BMVg_Bundeswehr Підпис до фото, Сьогодні Міноборони підтвердило отримання від Німеччини та Нідерландів самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000

Уряд Німеччини оприлюднив повний перелік летальної та нелетальної військової допомоги, яку він вже надав або надасть Україні.

"Цей перелік містить огляд німецької летальної та нелетальної військової допомоги Україні. Сюди належать поставки із запасів Бундесверу, а також поставки промисловими підприємствами, які фінансуються за рахунок коштів ініціативи Федерального уряду з модернізації", - йдеться в повідомленні.

В німецькому уряді зазначають, що цього року кошти на ініціативу з модернізації збільшили до 2 млрд євро.

"Додаткові кошти спрямовані насамперед на користь України. У той же час вони будуть використані для фінансування збільшених німецьких обов'язкових внесків до Європейського фонду миру (EPF), з якого, у свою чергу, можуть відшкодовуватися витрати країн-членів ЄС на підтримку Україні", - йдеться в повідомленні.

Сьогодні вдень міністр оборони Олексій Резніков повідомив у фейсбук, що Україна отримала від Німеччини та Нідерландів самохідні гаубиці Panzerhaubitze2000.

"В українській артилерійській родині з'явилися німецькі Panzerhaubitze2000 з підготовленими українськими екіпажами. Це вже 6-й вид артилерії 155-мм калібру, який посилює нашу оборону. Наші воїни вже б'ють ворога з допомогою M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar. Відтепер до цього "клубу найкращих" долучився й Ph2000", - зазначив він.

Що вже надали

3000 ручних протитанкових гранатометів Panzerfaust 3 та 900 рукояток до них

14 900 протитанкових мін

2700 переносних зенітно-ракетних комплексів Стріла

500 зенітних ракет Стінгер

16 млн патронів до вогнепальної зброї

100 кулеметів MG 3 с 500

100 000 ручних гранат

50 бункерфаустів (протибункерних зарядів)

100 кулеметів MG 3 з 500 запасними стволами та затворами

100 000 ручних гранат

Запчастини до МіГ-29

30 бронемашин

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німеччина надала Україні 3000 протитанкових гранатометів Panzerfaust 3

5300 зарядів вибухівки

100 000 метрів детонаційного шнура і 100 000 детонаторів

350 000 детонатонаційних пристроїв

23 000 бойових шоломів

15 контейнерів одягу

178 автомобілів (вантажівки, мікроавтобуси, позашляховики)

100 наметів

12 електрогенераторів

6 контейнерів з матеріалом для знешкодження вибухонебезпечних предметів

125 зорових труб

1200 лікарняних ліжок

18 контенейрів медичного призначення, 60 хірургічних ліхтарів

Медичний захисний одяг, хірургічні маски

10 000 спальних мішків

600 окулярів для стрільби

1 радіочастотна система

3000 польових телефонів з 5000 мотушками польового шнура та транспортним обладнанням

1 польовий госпіталь (спільний проєкт з Естонією)

353 окуляри нічного бачення

4 електронні пристрої проти дронів

165 біноклів

Медичні засоби (зокрема, рюкзаки, аптечки)

38 лазерних далекомірів

Паливо дизельне та бензинове (поточна доставка)

10 тонн реагенту AdBlue

500 одиниць пов'язок для зупинки кровотечі

500 штук харчового пайка

Харчування: 2025 контейнерів (68 вантажівок) з 360 000 пайків в одній упаковці (EPa)

Що нададуть

"З міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання додаткових відомостей, зокрема щодо способів і часу доставки, доки не відбудеться передача", - повідомляє німецький уряд.

Зірочками в цьому переліку позначені засоби, які постачають промислові підприємства. Виробництво цих засобів або модернізаційні роботи ще можуть тривати.

10 000 артилерійських боєприпасів

53 тис. зенітних боєприпасів

5,8 мільйона патронів для вогнепальної зброї

7 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, їх адаптація, навчання військових та запасні частини (спільний проєкт з Нідерландами)

5000 бойових шоломів

8 мобільних наземних радарів і тепловізійних пристроїв*

8 розвідувальних дронів*

10 захищених транспортних засобів*

7 глушників*

8 електронних пристроїв проти дронів*

4 мобільні, дистанційно керовані та захищені пристрої для розмінування*

65 холодильників для медичних та санітарних матеріалів

1 пункт дезактивації транспортних засобів

100 автоматичних інжекторів

14 датчиків і перешкод для захисту від дронів*

10 гармат проти дронів*

32 розвідувальних дрони*

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Німеччина обіцяє надати 30 зенітних танків Gepard

54 бронетранспортера M113 з озброєнням (системи з Данії, переобладнання фінансується Німеччиною)

30 зенітних танків GEPARD, включаючи близько 6000 зенітних боєприпасів*

Система протиповітряної оборони IRIS-T SLM*

Радар виявлення артилерії COBRA*

80 пікапів Toyota*

3 реактивні системи залпового вогню МАРС з боєприпасами

100 000 аптечок*

22 вантажівки