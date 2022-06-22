Син Ілона Маска змінює стать і розриває зв'язок із батьком

14 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

Син бізнесмена й засновника Tesla та SpaceX Ілона Маска вирішив змінити стать і відмовитися від прізвища свого батька.

Заяву про це 18-річний Ксав'є Олександр подав до суду каліфорнійської Санта-Моніки.

Документ зареєстрували ще у квітні, але про нього стало відомо лише нещодавно, пише Reuters.

"Я більше не живу з моїм біологічним батьком і не хочу бути пов'язаним з ним будь-яким чином, у будь-якій формі", - пояснив Ксав'є своє рішення.

Він збирається взяти ім'я Вів'єн Дженна Вілсон.

Більше подробиць про розрив між Маском та його трансгендерною дитиною наразі невідомо.

Сам Маск поки що не прокоментував ситуацію.

Автор фото, Getty Images

Маск був одружений з матір'ю Ксав'є, канадською письменницею Джастін Вілсон, з 2000 по 2008 рік.

Їхній перший син Невада народився у 2002 році й помер від синдрому раптової смерті немовлят (СРСН) у віці 10 тижнів.

Згодом в подружжя народилися сини-близнюки на ім'я Ксав'є і Гріффін та хлопчики-трійнята - Даміан, Кай і Саксон.

У мільярдера також є двоє дітей від співачки Граймс: син XÆA-Xii та дочка Екса Дарк Сідерель. Граймс і Маск розлучилися у вересні минулого року.

Попри велику популярність батька, діти Маска ведуть непублічний спосіб життя.

У День батька підприємець написав у твіттері, що любить усіх своїх дітей.

Ілон Маск не прокоментував бажання сина відмовитись від його прізвища.

Він відкрито висловлювався щодо трансгендерів й кілька разів наражався на критику за гомофобію.

У 2020 році Маск написав у твіттері, що "цілком підтримує" трансгендерних людей, але вважає "естетичним кошмаром" ті займенники, які вони просять вживати, коли до них звертаються.

Маск очолює рейтинг найбагатших бізнесменів світу за версією Forbes.