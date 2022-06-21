На Харківщині загострення. 15 загиблих за день, серед них дитина

40 хвилин(и) тому

Автор фото, Сергій Болвінов

15 людей загинули, 16 - поранені - такі жахливі наслідки денних обстрілів на Харківщині. Серед загиблих є 8-річна дівчинка, повідомив голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Вдень російські військові обстріляли Індустріальний район Харкова.

За словами начальника слідчого управління ГУНП в Харківській області, загинуло п'ятеро людей, 11 поранено

Попередньо, обстріл вівся з РСЗО "Ураган", додав Болвінов.

Постраждали комерційні та житлові будівлі.

Автор фото, ДСНС

Сталося декілька пожеж, найбільша з яких у складській будівлі, повідомили у ДСНС. Її вдалося загасити.

Увечері Росія обстріляла Чугуївську громаду. Як повідомила мер Чугуєва Галина Мінаєва, загинули шестеро цивільних, троє поранені.

Вранці стало відомо, що в Чугуєві росіяни дистанційно замінували кілька вулиць протитанковими мінами з механізмом самоліквідації. Частину боєприпасів рятувальники знешкодили.

Окрім того, обстріли тривали по усій Харківській області.

Як повідомив голова Харківської ОВА, під час обстрілу в Безруках, Дергачівської громади, загинула 8-річна дівчинка. Її мати поранена.

Усього за весь час повномасштабної війни від рук окупантів на Харківщині загинули уже 43 дитини. Ще 130 дітей отримали поранення.

За словами Олега Синєгубова, ще троє мирних мешканців загинули внаслідок обстрілу села Уди Золочівської громади.

Автор фото, ДСНС

"Те, що робить зараз Росія на Харківщині - це військовий злочин. Окупанти цілком усвідомлено б'ють по житлових районах, де немає жодних воєнних об'єктів. Це справжній тероризм проти мирного населення", - написав він в телеграмі і додав, що харків'ян не злякати.

Востаннє масований обстріл Харкова стався 26 травня. Тоді загинули дев'ятеро мирних мешканців, ще 19 поранені. Серед поранених - 9-річна дитина, загинув 5-місячний малюк.

Міжнародна правозахисна організація Amnesty International у своєму останньому дослідженні повідомила, що Росія вбила сотні мирних жителів в українському місті Харків, використовуючи невибіркові обстріли та заборонені касетні боєприпаси.