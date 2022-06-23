Історичний момент: Україна отримала статус кандидата в ЄС

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Лідери країн-членів Європейського Союзу підтримали надання Україні й Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС. Про це повідомив президент Європейської ради Шарль Мішель.

"Є угода. Європейська рада щойно ухвалила рішення про надання Україні та Молдові статусу кандидата в члени ЄС. Історичний момент", - написав він у твіттері за результатами саміту.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення лідерів країн-членів ЄС.

"Щиро вітаю рішення лідерів ЄС надати Україні статус кандидата. Це унікальний та історичний момент у відносинах України та ЄС", - написав він у твіттері.

А у відео в своєму інстаргамі, Зеленський запевнив: "Ми точно переможемо. Майбутнє України - в ЄС".

Саміт, на якому вирішувалось питання, розпочався в четвер, 23 червня. За надання Україні кандидатства проголосували представники усіх 27 країн Євросоюзу.

"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми зробимо сьогодні", - заявив перед голосуванням голова Європейської Ради Шарль Мішель.

Довгий шлях

Про свої євроінтеграційні прагнення влада України заявила ще в середині 1990-х років. В 1994 році було підписано угоду про партнерство з ЄС, через чотири роки вона набула чинності.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Вперше про шлях до Євросоюзу українська влада почала говорити в середині 1990-х. Цей напрям розвитку мав підтримку населення

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Тоді ж українська влада заявила про прагнення стати асоційованим членом Євросоюзу. Відповідні перемовини почалися за 10 років.

Тривала підготовка угоди про асоціацію за різних президентів і урядів завершилась скандалом. В кінці листопада 2013 року тодішній президент України Віктор Янукович в останній момент відмовився її підписувати, а голова уряду Микола Азаров заявив про "призупинення" євроінтеграційних процесів в країні.

Ці рішення викликали обурення у населення. Почалися масові акції протесту в Києві і інших містах, які тривали аж до кінця лютого 2014-го року і завершились втечею Януковича і Азарова в Росію та зміною політичного режиму в Україні. Ці мітинги отримали назву "Євромайдан" або ж "Революція Гідності".

Нова влада навесні 2014 року підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом. За три роки вона набула чинності, а також запрацював безвізовий режим України з ЄС. Ці події відбувались на фоні гібридної агресії РФ. В березні 2014 року вона анексувала півострів Крим, а надалі сприяла розпалюванню збройного конфлікту на Донбасі.

Тим часом українська влада все голосніше почала говорити про наступний крок - повноцінний вступ до Європейського Союзу. "Наші спільні зусилля приведуть до того, що Україна буде членом ЄС, і це станеться тому, що ми насамперед у це віримо", - заявив в 2017 році тодішній президент Петро Порошенко.

Заявку на вступ до Євросоюзу підписав і подав його наступник - Володимир Зеленський. Це відбулось після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Українська влада в перші ж дні виступила з вимогою якомога швидше прийняти країну в ЄС, а вже 28 лютого президент Зеленський підписав заявку на вступ, яку офіційно передали до Брюсселю. За наступні пару місяців українська влада заповнила спеціальний опитувальник кандидата і на шляху подальшої євроінтеграції Києва майже не залишилось перешкод.

Умови вступу

Остаточно всі сумніви розвіяв позитивний висновок Єврокомісії. Вона 17 червня оприлюднила офіційне рішення, яким рекомендувала надати Україні, а також Молдові, статус кандидата на вступ до ЄС.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен. ЄК 17 червня надала позитивну рекомендацію Україні, але виставила низку умов

Щоправда, перед Києвом поставили низку умов, які він має виконати, щоб не втратити шанс стати членом Євросоюзу.

Відповідно до цих вимог українська влада має:

впровадити законодавство щодо процедури відбору суддів Конституційного суду;

завершити відбір кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

посилити боротьбу з корупцією, призначити нових керівників Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро;

забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;

запровадити антиолігархічний закон;

ухвалити закон про ЗМІ, який наблизить Україну до європейського законодавства;

завершити реформу законодавства щодо захисту нацменшин.

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що Україна планує виконати ці вимоги до кінця поточного року.