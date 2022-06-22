Харків у тривозі. Обстріли й пожежі тривали всю ніч

52 хвилин(и) тому

Автор фото, ДСНС

Протягом минулої ночі російські військові продовжували обстрілювати Харків та населені пункти області. Внаслідок цього виникали пожежі, є загиблі цивільні та руйнування, повідомив очільник Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов.

Від обстрілів у вівторок в Харкові та області загинуло 15 людей, ще понад десять поранених.

Харківська обласна рада повідомила, що по Харкову є загроза артобстрілу. Мешканців просять реагувати на звуки сирен та перебувати поблизу укриттів.

У самому Харкові вночі обстрілювали Слобідський та Індустріальний райони. Пошкоджені господарські та промислові об'єкти, сталося кілька масштабних пожеж.

Зранку тривали обстріли Немишлянського району Харкова.

Попередньо троє поранених.

Автор фото, Харківська міськрада Підпис до фото, У Харкові розбирають завали в Основ'янском районі

Росіяни вночі продовжили обстріли Чугуєва, тут зруйновані житлові будинки та господарські споруди. Попередньо двоє людей загинули, двоє поранених.

У селищі Золочів Богодухівського району внаслідок обстрілів пошкоджений багатоквартирний будинок, сталася пожежа. З-під завалів вилучили тіло одного загиблого. Наразі тривають рятувальні роботи, є імовірність, що під завалами ще двоє людей.

В сулищі Шевченкове Куп'янського району внаслідок російського обстрілу учора ввечері поранена одна людина.

Рятувальник ДСНС у Харківській області за добу 48 разів виїжджали на пожежі. Внаслідок російських обстрілів горіло в Індустріальному, Київському та Слобідському районах Харкова, а також Чугуївському, Ізюмському, Куп'янському та Богодухівському районах області.

У Харківській ОВА також повідомили, що російська армія веде повітряну розвідку на Харківському напрямку. У районі Ізюму триває штурм в напрямку Слов'янська.