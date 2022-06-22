У Росії горів нафтопереробний завод, повідомили про удари безпілотників. Все, що про це відомо

50 хвилин(и) тому

Автор фото, Alamy

В Ростовській області Росії сталася пожежа на Новошахтинському нафтопереробному заводі.

На заводі вже підтвердили, що пожежа виникла внаслідок удару безпілотних літальних апаратів.

НПЗ розташований поблизу Новошахтинська, на відстані близько 15 км від кордону з Україною.

Українська влада інцидент поки що не коментувала.

Два удари

Зафіксували два удари безпілотника з періодичністю у 40 хвилин, повідомили на НПЗ.

"22 червня внаслідок терористичних дій з боку західного кордону Ростовської області два безпілотні літальні апарати завдали удар по технологічних об'єктах акціонерного товариства "Новошахтинський завод нафтопродуктів", внаслідок цього стався вибух", - йдеться у повідомленні на сайті заводу.

Перший удар завдали по установці з переробки нафти.

"У результаті розгерметизації апаратів повітряного охолодження стався викид вуглеводневого газу, що супроводжується вибухом і розповсюдженням вогню на обладнання", - додають у повідомленні.

За інформацією пресслужби підприємства, роботу установки зупинили, пожежу локалізували, загроза розповсюдження полум'я відсутня.

Другий удар, як твердять на НПЗ, прийшовся по об'єктах резервуарного парку сирої нафти. Внаслідок удару обладнання отримало механічні пошкодження, але спалаху не сталося.

Про те, що на території заводу виявлено фрагменти двох літальних апаратів, заявив і губернатор Ростовської області Василь Голубєв.

"За однією з версій, пожежа виникла внаслідок атаки БПЛА по технічних установках заводу. На території виявили фрагменти двох безпілотників. Робота заводу припинена", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Автор фото, УНІАН

Пожежу вже ліквідували, постраждалих немає, уточнив він.

У соцмережах з'явилося відео, на якому зафіксовано, як за кілька секунд до спалаху над територією НПЗ пролітає літальний апарат.

Що це за БПЛА

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За припущеннями військових аналітиків, це міг бути PD-1 чи PD-2 - українські безпілотники, призначені для повітряної розвідки та бойового застосування.

Максимальне корисне навантаження PD-1 і PD-2 становить 22 кг, але в цьому випадку дрони могли бути модифіковані, щоб нести боєголовки більшого розміру, зазначає проєкт Ukraine Weapons Tracker.

Українська сторона поки що не прокоментувала інцидент, міноборони Росії також не робило заяв із цього приводу.

У понеділок, 20 червня, пожежа сталася на бурових платформах "Чорноморнафтогазу", що розташовані біля анексованого Криму, з мінімальним часом підльоту ракет з боку Одеси, зазначали російські ЗМІ. Керівник анексованого півострова Сергій Аксьонов заявляв, що їх атакували українські військові.

З початку війни в Україні влада прикордонних регіонів Росії неодноразово повідомляла про обстріли і вибухи, частину з яких пов'язувала з бойовими діями.

У Раді національної безпеки та оборони України допускали ймовірність перенесення бойових дій на суміжну російську територію, якщо цього вимагатиме оперативна обстановка.

Водночас президент Володимир Зеленський заперечував, що українські війська завдають ударів територією Росії.

1 квітня вибухи та пожежа на нафтобазі сталися у Бєлгороді. Удар по базі завдали два бойові гелікоптери, російське міноборони звинуватило в нападі Україну. Українська влада офіційно не коментувала цю атаку.

Що відомо про завод

Новошахтинський завод нафтопродуктів - єдиний НПЗ у Ростовській області та найбільший постачальник нафтопродуктів на півдні Росії. Його ввели в експлуатацію у 2009 році.

У 2019 році, за інформацією на сайті заводу, на підприємстві розпочалася масштабна програма модернізації, яка "до 2027 року дозволить збільшити виробничі потужності, розширити продуктову лінійку, вийти на нові ринки збуту та забезпечить сотні нових робочих місць".

У лютому 2021 року завод потрапив під українські санкції, а у квітні того ж року власником 93% його акцій став будівельний підрядник "ПЕТОН".

До цього актив належав двом кіпрським офшорам Ventolor Investments Ltd (60%) та Teteos Global Ltd (33%), за якими, за даними ЗМІ, стояла Оксана Марченко - дружина підозрюваного у держзраді українського політика Віктора Медведчука, якого називають "кумом Путіна".