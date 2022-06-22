Фітнес-програма видала секрети ізраїльських спецслужб
Як з'ясувала ізраїльська служба захисту від дезінформації FakeReporter, дефекти в системі безпеки фітнес-програми Strava, якою користуються навіть працівники секретних військових баз в Ізраїлі, дозволяли визначати їхні особи та місцеперебування.
Працівники FakeReporter виявили, що, підвантаживши в програму фальшиві "сегменти", можна було визначити маршрути та особи користувачів застосунку у цьому районі - навіть коли ті ставили в налаштуваннях максимально високий рівень приватності.
Загалом у такий спосіб отримали інформацію про 100 працівників, що здійснювали пробіжки на території шести різних військових баз.
У самій компанії Strava стверджують, що вже владнали питання з безпекою, а офіційні особи поки що ніяк не коментували розслідування FakeReporter, однак система стеження Strava вже не вперше викликає запитання.
Так, у 2018 році оприлюднили складену на основі даних програми карту, на якій, зокрема, були позначені маршрути пробіжок персоналу військових баз у всьому світі, серед яких були й американські бази у Сирії.
Продуктами компанії Strava, головний офіс якої розташований у Сан-Франциско, користується понад 95 млн людей у 195 країнах.
Програма, про яку йдеться, знімає дані, зокрема, координати GPS, зі смартфонів або інших мобільних пристроїв для відстеження фізичної активності користувачів.
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски
Кінець подкаст
Ба більше - люди самі можуть завантажити результати своїх пробіжок або велопробігів та порівняти їх з результатами інших користувачів на тому самому маршруті.
Однак, як повідомила ізраїльська служба захисту від дезінформації FakeReporter, один підозрілий користувач з ніком "Ез-Шехл" скористався цими функціями, щоб підвантажити фальшиві GPS-дані та створити віртуальні маршрути пробіжок на територіях секретних баз, якими користуються військові, розвідка Моссад та загальна служба безпеки Ізраїлю Шин-Бет.
І хоча закладені ним дані були вочевидь фальшивими, наприклад, передбачалося, що 500 метрів він долає за 0 секунд і рухається лише по прямій, застосунок охоче видав показники та особисті дані інших користувачів (іноді їхні фотографії, домашні адреси та навіть інформацію про членів сімей), серед яких були й старші військові чини, що бігали тим самим маршрутом, навіть якщо в налаштуваннях вони виставляли максимальний рівень приватності.
У FakeReporter стверджують, що повідомили ізраїльській владі про проблеми в системі безпеки програми, однак, за словами директора цієї організації Ахії Шац, "попри минулі викриття, не схоже, щоб ізраїльські служби безпеки вжили заходів".
Що ж до програми Strava, то, хоча її налаштування суттєво оновили, користувачі, як і раніше, "можуть заплутатися і випадково розкрити свої дані навіть при максимальних налаштуваннях приватності".
Керівництво Strava, своєю чергою, заявило в інтерв'ю газеті Haaretz, що там "дуже серйозно ставляться до питання безпеки особистих даних і вже усунули відомі проблеми".