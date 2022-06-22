Журналіста Макса Левіна, що загинув під Києвом, могли стратити росіяни - Репортери без кордонів

57 хвилин(и) тому

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Український фотожурналіст Макс Левін, який загинув у березні у Вишгородському районі Київської області, а також військовослужбовець Олексій Чернишов, що супроводжував його, могли бути страчені російськими військовими.

Такого висновку дійшли "Репортери без кордонів", які з 24 травня по 3 червня перебували в Україні для розслідування смерті Левіна.

Загибелі Левіна й Чернишова могли передувати допити й тортури, заявили в організації.

Левін та Чернишев перестали виходити на зв'язок 13 березня. Тіло Левіна виявили лише 1 квітня.

Про долю Чернишова українські ЗМІ раніше не повідомляли, але "Репортери без кордонів" у своєму звіті пишуть, що його тіло знайшли разом із тілом Левіна.

Журналісти знайшли місце загибелі Левіна поряд із селом Мощун на північ від Києва, де все ще стояв його обгорілий Ford. "Репортери без кордонів" виявили в машині 14 отворів від куль, а також знайшли на місці кілька куль та посвідчення особи Чернишова.

Також вони знайшли "кілька предметів із можливими слідами ДНК, які свідчать про присутність російських військових у безпосередній близькості від місця, де було вбито Левіна і Чернишова".

На заключному етапі пошуків за допомогою металошукачів вдалося виявити кулю, яка, ймовірно, влучила у Левіна.

"Аналіз фотографій з місця злочину, спостереження на місці та вилучені речові докази однозначно вказують на розстріл, якому могли передувати допити або навіть тортури", - заявив генеральний секретар "Репортерів без кордонів" Крістоф Делуар.

Макс Левін - один із восьми журналістів, які загинули під час висвітлення війни в Україні.

Останньою жертвою серед журналістів став французький відеорепортер Фредерік Леклерк-Імхофф, який загинув через обстріл з боку російських військових у Луганській області 30 травня.