Одеські катакомби знову стали укриттям
Жителі Одеси готують свої знамениті катакомби, які служили укриттям під час Другої світової, на випадок масованих обстрілів міста росіянами.
Одеські катакомби - найбільша система тунелів у світі.
Це 2 500 км коридорів на глибині 18 м під землею.
Поки що вони стоять порожні, оскільки одесити на час обстрілів ховаються в інших сховищах. Але в катакомбах уже є запаси їжі, води, а також вай-фай.
По всьому місту є приблизно 150 входів до підземних коридорів.
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