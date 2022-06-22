Одеські катакомби знову стали укриттям

11 хвилин(и) тому

Жителі Одеси готують свої знамениті катакомби, які служили укриттям під час Другої світової, на випадок масованих обстрілів міста росіянами.

Одеські катакомби - найбільша система тунелів у світі.

Це 2 500 км коридорів на глибині 18 м під землею.

Поки що вони стоять порожні, оскільки одесити на час обстрілів ховаються в інших сховищах. Але в катакомбах уже є запаси їжі, води, а також вай-фай.

По всьому місту є приблизно 150 входів до підземних коридорів.