Потужний землетрус в Афганістані: щонайменше тисяча загиблих

12 хвилин(и) тому

Автор фото, Afghanistan Information Service

Щонайменше 1 000 людей загинули, 1 500 отримали поранення у результаті потужного землетрусу магнітудою 6,1 в Афганістані, повідомляє місцева влада, попереджаючи, що, скоріше за все, кількість жертв зростатиме.

"Деякі села - у віддалених гірських районах, так що на з'ясування деталей знадобиться час", - пояснив журналістам представник МВС Афганістану Салахуддін Аюбі.

Американські сейсмологи уточнюють, що, за їхніми даними, землетрус трапився на глибині близько 51 кілометра, а його епіцентр був приблизно за 44 кілометри від міста Хост на південному сході Афганістану.

Більшість загиблих - у провінції Пактика на сході країни. На кадрах звідти видно поховані під зсувами будинки, де в руїнах рятувальники намагаються знайти тих, хто вижив.

Автор фото, Afghan government news agency Підпис до фото, Рятівники прибувають у провінцію Пактика на вертольоті

Підземні поштовхи почалися глибокої ночі, приблизно о 01:30 за місцевим часом (23:00 у вівторок за Києвом), коли більшість людей міцно спали. Поштовхи були настільки сильні, що відчувалися на відстані 500 кілометрів від епіцентру.

У сільських районах Афганістану практично немає капітальних споруд, більшість приватних жилих будинків зведені з глини, без всякого фундаменту.

Автор фото, AFghan government news agency Підпис до фото, Зруйновані будівлі в провінції Пактика

Країна розташована у сейсмічно активному регіоні, що нараховує відразу декілька розломів.

За даними Управління ООН з координації гуманітарних питань, за останні 10 років землетруси в країні забрали життя понад 7 000 людей.