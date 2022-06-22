Зернові перемовини дали перший результат. Чи зустрінуться тепер Україна та Росія у Стамбулі?
У вівторок у Москві пройшли перемовини міністерств оборони Росії і Туреччини щодо вивезення зерна з портів України, і вони дали перші результати.
У Туреччині заявили, що через декілька годин після закінчення перемовин турецький суховантаж "Азов Конкорд" отримав дозвіл вийти з порту Маріуполя.
Турецька делегація каже, що це перше іноземне судно, яке вийшло з українських портів.
Україна не відреагувала на результати перемовин у Москві.
Найближчим тижнями у Стамбулі може відбутися чотиристороння зустріч щодо вивезення українського зерна - за участі Києва, Анкари, Москви та ООН, заявили у турецькому міноборони.
"Україна вітає зусилля генсека ООН задля вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів", - прокоментував ВВС News Україна перспективи цих перемовин у Стамбулі речник українського МЗС Олег Ніколенко.
Однак, за його словами, конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН поки що не досягнуто.
"Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами, - сказав Ніколенко. - Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки".
Міністерство сільського господарства каже, що в Україні застрягли понад 20 мільйонів тонн зерна.
До війни 90% українського експорту йшло через глибокі порти в Чорному морі, які можуть завантажувати танкери, достатньо великі, щоб подорожувати на великі відстані - до Китаю чи Індії - і при цьому отримувати прибуток. Але зараз усі вони закриті.
Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.
Щороку Україна експортувала понад 40 мільйонів тонн зернових. Це одна десята світових потреб.
Через блокаду та замінування Чорного моря зерно вивезти неможливо, і це може загрожувати голодом для країн Африки та значним підвищенням цін для інших країн світу.
Українська влада вже кілька місяців заявляє: Росія вивозить з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей зерно. Однак у Росії заперечують ці обвинувачення.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "шантажем" пропозицію Росії зняти блокаду українських чорноморських портів в обмін на зняття санкцій.