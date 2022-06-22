Зернові перемовини дали перший результат. Чи зустрінуться тепер Україна та Росія у Стамбулі?

8 хвилин(и) тому

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У вівторок у Москві пройшли перемовини міністерств оборони Росії і Туреччини щодо вивезення зерна з портів України, і вони дали перші результати.

У Туреччині заявили, що через декілька годин після закінчення перемовин турецький суховантаж "Азов Конкорд" отримав дозвіл вийти з порту Маріуполя.

Турецька делегація каже, що це перше іноземне судно, яке вийшло з українських портів.

Україна не відреагувала на результати перемовин у Москві.

Найближчим тижнями у Стамбулі може відбутися чотиристороння зустріч щодо вивезення українського зерна - за участі Києва, Анкари, Москви та ООН, заявили у турецькому міноборони.

"Україна вітає зусилля генсека ООН задля вирішення питання вивезення зернових із заблокованих Росією українських морських портів", - прокоментував ВВС News Україна перспективи цих перемовин у Стамбулі речник українського МЗС Олег Ніколенко.

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Однак, за його словами, конкретних домовленостей про проведення чотиристоронніх переговорів за участі України, Росії, Туреччини та ООН поки що не досягнуто.

"Нині тривають експертні консультації між зацікавленими сторонами, - сказав Ніколенко. - Як і раніше, принциповим елементом української позиції залишаються питання безпеки".

Міністерство сільського господарства каже, що в Україні застрягли понад 20 мільйонів тонн зерна.

До війни 90% українського експорту йшло через глибокі порти в Чорному морі, які можуть завантажувати танкери, достатньо великі, щоб подорожувати на великі відстані - до Китаю чи Індії - і при цьому отримувати прибуток. Але зараз усі вони закриті.

Росія захопила більшу частину узбережжя України, а решту заблокувала флотом із щонайменше 20 суден, включно з чотирма підводними човнами.

Щороку Україна експортувала понад 40 мільйонів тонн зернових. Це одна десята світових потреб.

Через блокаду та замінування Чорного моря зерно вивезти неможливо, і це може загрожувати голодом для країн Африки та значним підвищенням цін для інших країн світу.

Українська влада вже кілька місяців заявляє: Росія вивозить з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей зерно. Однак у Росії заперечують ці обвинувачення.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав "шантажем" пропозицію Росії зняти блокаду українських чорноморських портів в обмін на зняття санкцій.