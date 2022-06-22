Парад планет: коли можна буде побачити рідкісне явище

Сайдата Сесай

BBC World Service

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Червень пропонує любителям зірок рідкісну можливість побачити небесне видовище, коли п'ять планет і Місяць вишикуються у лінію.

У північній півкулі Меркурій, Венера, Місяць, Марс, Юпітер і Сатурн вийдуть на передсвітанковий "парад", утворивши вигнуту лінію.

Найдосконалішою ця формація буде з 23 по 24 червня.

Це явище називають небесним сполученням, і побачити його можна неозброєним оком. Востаннє таке явище відбулося у 2004 році.

У південній півкулі вранці видно Меркурій і Венеру, а між ними - зірку Адебаран.

Альдебаран - арабською мовою "Послідовник" - одна з 15 найяскравіших зірок, які можна побачити з нашої планети. Діаметр зірки у 44 рази більший за сонячний, і вона має червонуватий відтінок.

Автор фото, Getty Images / Library Picture Підпис до фото, Сполученням називають явище, коли небесні тіла шикуються у лінію

Парад планет

Якщо ви дивитиметеся на нічне небо, то першим ви побачите Сатурн. Він з'явиться близько середини ночі.

За кілька годин до світанку буде видно Юпітер, а потім Марс. На світанку з'явиться Венера, а на сході сонця - Меркурій.

Нижче ми розповімо, як розпізнати кожну з цих планет.

Автор фото, Getty Images

Астрологія

Астрологи вважають, що це значуще явище.

Дехто дотримується думки, що планетарні сполучення пов'язані з величезним зміщенням енергії, що переносить людство з часів війни до миру та гармонії.

Це означало б, що зло, яке переслідує людську расу, нарешті може поступитися місцем любові, прийняттю та співпраці.

Що можна буде побачити?

Автор фото, Getty Images / Library Picture Підпис до фото, Юпітер і Сатурн

Сатурн

Цього року Сатурн буде особливо помітним осінніми вечорами.

Але зараз він піднімається близько півночі.

Автор фото, NASA

Неозброєним оком Сатурн виглядає як яскрава жовто-біла зірка.

Але за допомогою невеликого телескопа ви зможете побачити знамениті кільця планети, які зараз, здається, звужуються. Вони простягаються на північ і південь від планети.

На світанку Сатурн можна легко побачити на небі з південного сходу або з півдня.

Марс

Автор фото, NASA

Марс - це ранкова планета, яку в червні стає легше розгледіти.

Вона піднімається в небі зі сходу на південний Схід незадовго до 2 години ночі за місцевим часом і світить так само, як і Ахернар, дев'ята за яскравістю зірка, яку можна побачити із Землі.

Ви зможете побачити помаранчево-жовтий відтінок Марса.

Наш Місяць проходить близько до Марса 22 і 23 червня, завершуючи лінію з 6 небесних тіл.

Юпітер

Автор фото, NASA Підпис до фото, Юпітер - одна з найпомітніших планет у небі північної півкулі

Багато з нас вже впізнають Юпітер на ранковому небі. Він світиться вдвічі яскравіше, ніж Сіріус - найяскравіша зірка, яку ми можемо побачити із Землі.

У телескоп або бінокль у червні західна сторона планети виглядає трохи менш освітленою, ніж східна.

З 22 червня його стане ще легше побачити, і 25 червня він увійде в сузір'я Кит.

Венера

Автор фото, NASA Підпис до фото, Венеру найкраще видно наприкінці червня

Венера сходить біля світанку і яскравіша за Юпітер. Найлегше її буде побачити за 30 хвилин до сходу сонця 30 червня.

Бінокль або телескоп допоможуть побачити зоряне скупчення Плеяди на 9 градусів ліворуч від Венери до того, як ранкові сутінки стануть занадто яскравими.

Меркурій

Автор фото, NASA

Меркурій також найлегше побачити за 30 хвилин до сходу сонця 30 червня, і він буде найнижчою планетою на горизонті.

На початку червня він був занадто далеко і занадто тьмяним, щоб його було видно низько на світанковому небі.

Але з 16 червня його вже було видно неозброєним оком, дуже низько зі сходу на північний схід, приблизно за 30 хвилин до сходу сонця.

Ви зможете побачити його внизу ліворуч від Венери.

Меркурій піднімається над північно-східним горизонтом трохи більше ніж за годину до Сонця до 27 червня.

Автор фото, Getty Images / Library Picture