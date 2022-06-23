Британія ввела нові санкції проти Росії: заборонили поставки нафтогазового обладнання і фунтів
Британський уряд оприлюднив новий пакет санкцій проти Росії.
Він включає заборону на постачання низки видів обладнання - нафтогазового, морського, а також на ввезення та використання в Росії авіаційного палива та британської національної валюти - фунта стерлінгів.
Що передбачають нові санкції
Запроваджується заборона на експорт до Росії або для використання в Росії банкнот британських фунтів стерлінгів або банкнот країн ЄС; а також заборона на надання, постачання або доставку таких банкнот людям, пов'язаним з Росією; заборона надання таких банкнот для використання в Росії.
Санкції включають заборону на експорт, постачання та доставку, надання та передачу (а також пов'язану технічну допомогу, фінансові послуги, посередницькі послуги) низки товарів та технологій:
- товарів і технологій, які можуть використовувати для внутрішніх репресій
- товарів та технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї
- товарів та технологій, пов'язаних з економічною активністю у морі
- додаткових нафтопереробних товарів та технологій
- додаткових важливих товарів та технологій
Запроваджується заборона на експорт або використання в Росії авіаційного палива та паливних добавок, а також заборона на надання, експорт і постачання такої продукції в Росію або для використання в Росії (а також заборона на відповідну технічну допомогу, фінансові послуги, брокерські послуги).
Відтепер заборонені імпорт, придбання або поставка товарів, які приносять прибуток, які походять з Росії або відправляються з Росії (а також пов'язані технічну допомогу, фінансові послуги, кошти та посередницькі послуги)
Також запроваджується заборона на надання технічної допомоги, фінансових послуг, коштів та брокерських послуг, пов'язаних з імпортом чавуну та сталі.
Деякі із зазначених вище заборон стосуються Росії та непідконтрольних українському уряду територій України.
У вівторок очільниця британського МЗС Ліз Трасс пообіцяла, що Лондон продовжить вводити нові санкції проти Росії доти, доки вона не піде з України.
"Ми сповнені рішучості надати Україні більше зброї, запровадити більше санкцій та підтримати Україну у витісненні військ Росії з території України", - сказала Трасс під час виступу у британському парламенті.
Хочете отримувати головні новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!