Британія ввела нові санкції проти Росії: заборонили поставки нафтогазового обладнання і фунтів

22 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відтепер до Росії заборонено ввозити фунт стерлінгів

Британський уряд оприлюднив новий пакет санкцій проти Росії.

Він включає заборону на постачання низки видів обладнання - нафтогазового, морського, а також на ввезення та використання в Росії авіаційного палива та британської національної валюти - фунта стерлінгів.

Що передбачають нові санкції

Запроваджується заборона на експорт до Росії або для використання в Росії банкнот британських фунтів стерлінгів або банкнот країн ЄС; а також заборона на надання, постачання або доставку таких банкнот людям, пов'язаним з Росією; заборона надання таких банкнот для використання в Росії.

Санкції включають заборону на експорт, постачання та доставку, надання та передачу (а також пов'язану технічну допомогу, фінансові послуги, посередницькі послуги) низки товарів та технологій:

товарів і технологій, які можуть використовувати для внутрішніх репресій

товарів та технологій, що стосуються хімічної та біологічної зброї

товарів та технологій, пов'язаних з економічною активністю у морі

додаткових нафтопереробних товарів та технологій

додаткових важливих товарів та технологій

Запроваджується заборона на експорт або використання в Росії авіаційного палива та паливних добавок, а також заборона на надання, експорт і постачання такої продукції в Росію або для використання в Росії (а також заборона на відповідну технічну допомогу, фінансові послуги, брокерські послуги).

Відтепер заборонені імпорт, придбання або поставка товарів, які приносять прибуток, які походять з Росії або відправляються з Росії (а також пов'язані технічну допомогу, фінансові послуги, кошти та посередницькі послуги)

Також запроваджується заборона на надання технічної допомоги, фінансових послуг, коштів та брокерських послуг, пов'язаних з імпортом чавуну та сталі.

Деякі із зазначених вище заборон стосуються Росії та непідконтрольних українському уряду територій України.

У вівторок очільниця британського МЗС Ліз Трасс пообіцяла, що Лондон продовжить вводити нові санкції проти Росії доти, доки вона не піде з України.

"Ми сповнені рішучості надати Україні більше зброї, запровадити більше санкцій та підтримати Україну у витісненні військ Росії з території України", - сказала Трасс під час виступу у британському парламенті.