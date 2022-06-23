Синхроністка знепритомніла під час виступу. Її врятувала тренерка

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Альварес, попри інцидент, посіла у фіналі індивідуальних змагань сьоме місце

Синхроністка збірної США ледь не потонула під час виступу на чемпіонаті світу з водних видів спорту, що у ці дні проходить у столиці Угорщини Будапешті.

25-річна американська спортсменка Аніта Альварес знепритомніла і пішла на дно.

У цей момент миттєво відреагувала її тренерка - відома іспанська спортсменка Андреа Фуентес (чотириразова призерка Олімпійських ігор).

Вона стрибнула у басейн і підняла свою підопічну на поверхню.

"Я побігла, ніби це був фінал олімпійської стометрівки, і стрибнула у воду, бо рятувальники цього не робили! А я ж кричала їм: щось не так, треба стрибати за Анітою. Але чи вони не почули мене, чи не зрозуміли. Вона не дихала, і я дуже злякалася", - цитує Андреа Фуентес видання Marca.

Це не перший такий випадок з Альварес. Минулого року вона знепритомніла під час олімпійської кваліфікації у Барселоні. Тоді її врятували партнерка з дуету та тренерка Фуентес, яка також стрибнула у басейн.

Збірна США з плавання оприлюднила заяву Фуентес, у якій вона запевнила, що Альварес "зараз почувається добре".

"Лікарі перевірили усі життєво важливі органи, і все - в нормі: пульс, тиск, рівень кисню та цукру в крові", - розповіла пізніше Фуентес іспанському радіо.

За словами тренерки, причиною непритомності Аніти стало надмірне напруження під час програми.

"Іноді ми забуваємо, що таке відбувається і в інших видах спорту, які вимагають високої витривалості, як-от марафон, велоспорт, крос-кантрі. Ми всі бачили кадри, на яких одні спортсмени не доходять до фінішу, а інші допомагають їм туди дійти".

"Наш вид спорту нічим не відрізняється від інших, просто у басейні, ми долаємо обмеження, а іноді знаходимо їх".

"Зараз Аніта почувається добре, і лікарі також кажуть, що з нею все гаразд. Завтра вона відпочиватиме весь день і разом із лікарем вирішить, чи зможе брати участь у командних змаганнях", - сказала Фуентес.

Альварес, попри інцидент, посіла у фіналі індивідуальних змагань сьоме місце.

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images

Автор фото, Getty Images