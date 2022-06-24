Нові заводи Tesla палять гроші, як "гігантські печі" - Ілон Маск

1 година тому

Автор фото, Reuters

За словами керівника Tesla Ілона Маска, нові заводи компанії у Німеччині та США "втрачають мільярди доларів" через нестачу акумуляторів та перебої з постачанням компонентів з Китаю.

Маск заявив, що заводи у Берліні та техаському місті Остін палять гроші, як "гігантські печі".

Карантин через пандемію у Китаї цього року ускладнив роботу виробників по всій країні, зокрема в Шанхаї, де Tesla побудувала величезний завод.

Останнім часом Маск попереджав про майбутні скорочення робочих місць у компанії.

"Заводи зараз втрачають мільярди доларів. Витрат дуже багато, а результату майже немає", - сказав він в інтерв'ю клубу власників автомобілів Tesla у Кремнієвій долині.

За словами Маска, так звані "гігафабрики" щосили намагалися збільшити виробництво з моменту їхнього відкриття на початку цього року.

На заводі Tesla в Остіні зараз виробляють "крихітну" кількість автомобілів, почасти тому, що деякі компоненти для акумуляторів застрягли в китайському порту, і їх фізично нема кому доставити на заводи.

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"Все це буде виправлено дуже швидко, але потребує великої уваги", - додав Маск.

Інтерв'ю записали наприкінці травня, але цю частину розмови опублікували лише у середу.

Раніше влада Китаю запровадила жорсткий локдаун у низці міст у відповідь на черговий сплеск Covid-19.

Жорсткі обмеження на переміщення людей та матеріалів діють і в Шанхаї - великому фінансовому, виробничому та транспортному центрі.

За словами Маска, локдаун у Шанхаї коштував Tesla дуже дорого. Як повідомляють, компанія зупинила більшу частину виробництва на своїй "гігафабриці" у цьому місті на кілька тижнів.

За повідомленням Reuters із посиланням на внутрішнє листування, у липні завод знову майже повністю припинить роботу на два тижні для проведення робіт з модернізації, щоб збільшити продуктивність - Tesla планує збільшити виробництво до 22 тисяч автомобілів на тиждень.

На запит ВВС про коментарі в компанії не відповіли.

Минулого тижня Tesla підняла в США ціни на весь свій модельний ряд майже на 5%, щоб компенсувати витрати на сировину, зокрема на алюміній та літій.

Цього тижня Маск заявив, що Tesla планує скоротити свій персонал у всьому світі на 3,5%. Раніше він говорив, що має "дуже погане передчуття" щодо нинішнього стану економіки.

Тим часом німецький автовиробник BMW заявив у четвер, що офіційно розпочав виробництво на своєму новому підприємстві вартістю 2,2 млрд доларів у місті Шеньян на північному сході Китаю.

BMW заявила, що завод - вже третє підприємство компанії в Китаї - збільшить річний обсяг виробництва в країні з 700 тисяч до 830 тисяч автомобілів.