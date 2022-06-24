Нові заводи Tesla палять гроші, як "гігантські печі" - Ілон Маск
За словами керівника Tesla Ілона Маска, нові заводи компанії у Німеччині та США "втрачають мільярди доларів" через нестачу акумуляторів та перебої з постачанням компонентів з Китаю.
Маск заявив, що заводи у Берліні та техаському місті Остін палять гроші, як "гігантські печі".
Карантин через пандемію у Китаї цього року ускладнив роботу виробників по всій країні, зокрема в Шанхаї, де Tesla побудувала величезний завод.
Останнім часом Маск попереджав про майбутні скорочення робочих місць у компанії.
"Заводи зараз втрачають мільярди доларів. Витрат дуже багато, а результату майже немає", - сказав він в інтерв'ю клубу власників автомобілів Tesla у Кремнієвій долині.
За словами Маска, так звані "гігафабрики" щосили намагалися збільшити виробництво з моменту їхнього відкриття на початку цього року.
На заводі Tesla в Остіні зараз виробляють "крихітну" кількість автомобілів, почасти тому, що деякі компоненти для акумуляторів застрягли в китайському порту, і їх фізично нема кому доставити на заводи.
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Кінець подкаст
"Все це буде виправлено дуже швидко, але потребує великої уваги", - додав Маск.
Інтерв'ю записали наприкінці травня, але цю частину розмови опублікували лише у середу.
Раніше влада Китаю запровадила жорсткий локдаун у низці міст у відповідь на черговий сплеск Covid-19.
Жорсткі обмеження на переміщення людей та матеріалів діють і в Шанхаї - великому фінансовому, виробничому та транспортному центрі.
За словами Маска, локдаун у Шанхаї коштував Tesla дуже дорого. Як повідомляють, компанія зупинила більшу частину виробництва на своїй "гігафабриці" у цьому місті на кілька тижнів.
За повідомленням Reuters із посиланням на внутрішнє листування, у липні завод знову майже повністю припинить роботу на два тижні для проведення робіт з модернізації, щоб збільшити продуктивність - Tesla планує збільшити виробництво до 22 тисяч автомобілів на тиждень.
На запит ВВС про коментарі в компанії не відповіли.
Минулого тижня Tesla підняла в США ціни на весь свій модельний ряд майже на 5%, щоб компенсувати витрати на сировину, зокрема на алюміній та літій.
Цього тижня Маск заявив, що Tesla планує скоротити свій персонал у всьому світі на 3,5%. Раніше він говорив, що має "дуже погане передчуття" щодо нинішнього стану економіки.
Тим часом німецький автовиробник BMW заявив у четвер, що офіційно розпочав виробництво на своєму новому підприємстві вартістю 2,2 млрд доларів у місті Шеньян на північному сході Китаю.
BMW заявила, що завод - вже третє підприємство компанії в Китаї - збільшить річний обсяг виробництва в країні з 700 тисяч до 830 тисяч автомобілів.