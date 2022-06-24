ПАРЄ: MH17 збив російський "Бук". Росія має вибачитись

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Малайзійський "Боїнг", що виконував рейс MH17 за маршрутом Амстердам - Куала-Лумпур, був збитий ракетою "Бук", яку надали підконтрольним Росії силам, йдеться в оприлюдненій резолюції ПАРЄ. Рішення суду щодо МН17 у Нідерландах оголосять наприкінці 2022 року.

Резолюцію ПАРЄ ухвалили 23 червня під час пленарного засідання у Страсбурзі практично одностайно. У ній, зокрема, йдеться, що, ґрунтуючись на доказах, які надала влада України та Нідерландів, ПАРЄ вважає "найпереконливішим на сьогодні сценарієм", що малазійський "Боїнг" був збитий ракетою "Бук", яку надали контрольованим РФ військовими частинами.

Також у ПАРЄ зазначили, що "вражені дезінформацією, яку поширює російська влада про аварію літака, що завдала болю і страждань родичам та друзям жертв".

Малайзійський "Боїнг", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, зазнав аварії 17 липня 2014 року в районі села Грабове Донецької області. На борту лайнера перебували 298 людей, усі вони загинули.

Міжнародна слідча група (JIT) у 2019 році дійшла висновку, що літак був збитий ракетою "земля-повітря" із зенітного ракетного комплексу "Бук", який належав курській 53-й бригаді протиповітряної оборони Збройних сил Росії. Слідчі вважають, що установку привезли до Донецької області з Росії, а потім відправили назад.

У червні 2019 року JIT оголосила імена чотирьох підозрюваних у причетності до збиття "Боїнга". За версією слідчих, це відставний офіцер ГРУ армії Росії Сергій Дубинський ("Похмурий"), підполковник запасу ВДВ армії Росії Олег Пулатов, командир розвідпідрозділу ГРУ самопроголошеної "ДНР" Леонід Харченко та колишній "міністр оборони ДНР" Ігор Стрєлков (Гіркін). Підозрюваних оголосили у міжнародний розшук.

"Замість того, щоб надати компетентним слідчим органам правдиву інформацію, російська влада поширювала дезінформацію, зокрема, суперечливі версії подій, щоб створити плутанину. Як показують розвідувальні дані з відкритих джерел, опубліковані в численних звітах, російська влада дійшла до того, що надала сфальшовані дані супутників та інші дані, щоб приховати правду", - йдеться у резолюції ПАРЄ.

Зокрема, були "повністю спростовані" версії, згідно з якими літак збив український винищувач Су-25 чи МіГ-29, а також, що його збив український "Бук", випущений з підконтрольної Україні території.

Асамблея закликала Росію офіційно попросити вибачення у родичів жертв MH17 та сумлінно співпрацювати з розслідувачами, а Європейський суд з прав людини - розглянути питання про надання пріоритету заявам найближчих родичів жертв авіакатастрофи, "враховуючи [їхні] сильні й тривалі страждання".

Голосування за резолюцію відбулося у присутності родичів жертв загиблих в авіакатастрофі, а також короля Нідерландів.

Росія поки що не відреагувала на ухвалену резолюцію. У березні у Страсбурзі одностайно рекомендували виключити країну зі складу Ради Європи через розпочату війну з Україною. Того ж дня про вихід із ПАРЄ заявила сама Росія.

Судовий процес у справі про катастрофу МН17 розпочався у Нідерландах у 2020 році. 9 та 10 червня 2022 року в окружному суді Гааги відбулися фінальні слухання у справі. У суді заслухали аргументи адвоката Олега Пулатова. Він єдиний з чотирьох обвинувачених, хто дає свідчення та надсилає свого представника до суду.

Троє інших - громадяни Росії Ігор Гіркін та Сергій Дубинський, а також громадянин України Леонід Харченко (були військовими високопосадовцями у самопроголошеній "Донецькій народній республіці") відмовилися виступати в суді та давати свідчення.

Засідання, на яких оголосять рішення суду, призначені на 17 листопада та 15 грудня цього року.

Міноборони Росії заперечує причетність російських військових до катастрофи літака та стверджує, що ракета, якою збили літак Malaysia Airlines, належала українській військовій частині.