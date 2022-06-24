"Це точка неповернення" - Зеленський про статус кандидата на вступ в ЄС

1 година тому

Автор фото, Офіс президента

Статус кандидата на вступ до Європейського Союзу для України - це не просто нова сходинка, а нова вершина, сказав Володимир Зеленський в офіційному відеозверненні.

"Це новий том в історії європейської інтеграції України, який ми почали писати сьогодні. І відсьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, крім одного: Україна в майбутньому стане членом ЄС", - заявив президент.

23 червня лідери країн-членів ЄС підтримали надання Україні й Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС.

"Статус кандидата - це обов'язковий етап, який проходила більшість країн. Це точка неповернення. Це не просто нова назва чи нова вивіска. Це новий статус і новий імідж", - йдеться у зверненні Зеленського.

Водночас зазначив президент, попереду ще дуже багато роботи.

Зокрема, від Верховної Ради очікують ухвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. А уряд розробить дорожню карту щодо втілення законодавство, норми та правила ЄС у всіх сферах життя.

"Сьогодні Україна воює за свою свободу. І ця війна почалася саме тоді, коли Україна заявила про право на свою свободу. На свій вибір свого майбутнього. Ми бачили його саме в Європейському Союзі", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що це вибір не чиєїсь влади, а українського народу.

Шлях, який "обрав майдан Незалежності, а не Червона площа". "Шлях, за який боролася Революція на граніті у 91-му, стояла на барикадах Помаранчева революція у 2004-му та віддала життя Небесна Сотня під час Революції Гідності у 2014-му", - додав Зеленський.

"І саме тому це рішення ЄС має таке важливе значення, мотивує нас і свідчить: усе це потрібно не тільки нам", - сказав президент.

"Офіційно визнано: Україна - не місток, не подушка між Заходом і РФ, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна - це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС. Україна - кандидат на вступ до Європейського Союзу", - вважає Зеленський.

Автор фото, ВВС

Шлях до ЄС

Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом навесні 2014 року. За три роки вона набула чинності, а також запрацював безвізовий режим України з ЄС.

Ці події відбувались на тлі гібридної агресії РФ. У березні 2014 року вона анексувала півострів Крим, а надалі сприяла розпалюванню збройного конфлікту на Донбасі.

Заявку на вступ до Євросоюзу Володимир Зеленський подав 28 лютого, після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

За наступні пару місяців українська влада заповнила спеціальний опитувальник кандидата і на шляху подальшої євроінтеграції Києва майже не залишилось перешкод.

Умови вступу

Україна має виконати низку умов, щоби не втратити шанс стати членом Євросоюзу.

Відповідно до цих вимог українська влада має:

впровадити законодавство щодо процедури відбору суддів Конституційного суду;

завершити відбір кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;

посилити боротьбу з корупцією, призначити нових керівників Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро;

забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;

запровадити антиолігархічний закон;

ухвалити закон про ЗМІ, який наблизить Україну до європейського законодавства;

завершити реформу законодавства щодо захисту нацменшин.