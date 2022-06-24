"Це точка неповернення" - Зеленський про статус кандидата на вступ в ЄС
Статус кандидата на вступ до Європейського Союзу для України - це не просто нова сходинка, а нова вершина, сказав Володимир Зеленський в офіційному відеозверненні.
"Це новий том в історії європейської інтеграції України, який ми почали писати сьогодні. І відсьогодні ця книга не має інших варіантів завершення, крім одного: Україна в майбутньому стане членом ЄС", - заявив президент.
23 червня лідери країн-членів ЄС підтримали надання Україні й Молдові статусу кандидата на вступ до ЄС.
"Статус кандидата - це обов'язковий етап, який проходила більшість країн. Це точка неповернення. Це не просто нова назва чи нова вивіска. Це новий статус і новий імідж", - йдеться у зверненні Зеленського.
Водночас зазначив президент, попереду ще дуже багато роботи.
Зокрема, від Верховної Ради очікують ухвалення в пріоритетному порядку євроінтеграційних законів. А уряд розробить дорожню карту щодо втілення законодавство, норми та правила ЄС у всіх сферах життя.
"Сьогодні Україна воює за свою свободу. І ця війна почалася саме тоді, коли Україна заявила про право на свою свободу. На свій вибір свого майбутнього. Ми бачили його саме в Європейському Союзі", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що це вибір не чиєїсь влади, а українського народу.
Шлях, який "обрав майдан Незалежності, а не Червона площа". "Шлях, за який боролася Революція на граніті у 91-му, стояла на барикадах Помаранчева революція у 2004-му та віддала життя Небесна Сотня під час Революції Гідності у 2014-му", - додав Зеленський.
"І саме тому це рішення ЄС має таке важливе значення, мотивує нас і свідчить: усе це потрібно не тільки нам", - сказав президент.
"Офіційно визнано: Україна - не місток, не подушка між Заходом і РФ, не буфер між Європою та Азією, не сфера впливу, не "сіра" зона, не транзитна територія. Не прикордоння між орками та ельфами. Україна - це майбутній рівний партнер для щонайменше 27 країн ЄС. Україна - кандидат на вступ до Європейського Союзу", - вважає Зеленський.
Шлях до ЄС
Україна підписала угоду про асоціацію з Євросоюзом навесні 2014 року. За три роки вона набула чинності, а також запрацював безвізовий режим України з ЄС.
Ці події відбувались на тлі гібридної агресії РФ. У березні 2014 року вона анексувала півострів Крим, а надалі сприяла розпалюванню збройного конфлікту на Донбасі.
Заявку на вступ до Євросоюзу Володимир Зеленський подав 28 лютого, після повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну 24 лютого 2022 року.
За наступні пару місяців українська влада заповнила спеціальний опитувальник кандидата і на шляху подальшої євроінтеграції Києва майже не залишилось перешкод.
Умови вступу
Україна має виконати низку умов, щоби не втратити шанс стати членом Євросоюзу.
Відповідно до цих вимог українська влада має:
- впровадити законодавство щодо процедури відбору суддів Конституційного суду;
- завершити відбір кандидатів у члени Вищої ради правосуддя та відбір кандидатів до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України;
- посилити боротьбу з корупцією, призначити нових керівників Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро;
- забезпечити відповідність законодавства про боротьбу з відмиванням грошей стандартам FATF;
- запровадити антиолігархічний закон;
- ухвалити закон про ЗМІ, який наблизить Україну до європейського законодавства;
- завершити реформу законодавства щодо захисту нацменшин.