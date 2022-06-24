Відступ чи маневри: що відбувається у Сєвєродонецьку?

1 година тому

Автор фото, Сергій Гайдай

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний каже про маневрену оборону, а місцева влада повідомляє про відступ з міста, від якого майже нічого не лишилося. То що ж відбувається у Сєвєродонецьку?

Зранку 24 червня голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що після місяця важких кровопролитних боїв українські військові залишили адміністративний центр Луганщини - місто Сєвєродонецьк.

"Перебувати на позиціях, розбитих за багато місяців боїв, просто, щоб там перебувати, немає сенсу… Було прийняте рішення відходити на нові позиції і нові укріплені райони", - заявив Гайдай в ефірі телемарафону у п'ятницю зранку.

Про відступ з Сєвєродонецька повідомив і журналіст Юрій Бутусов, який перебуває на передовій. За його словами, вночі українські підрозділи організовано залишили частину промзони міста.

"Відходити гірко, але це рішення давно вже назріло…Ми вийшли. Але ми обов'язково повернемось", - написав Бутусов у фейсбуці.

Автор фото, ВВС

Водночас у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ про відступ не йшлося. Військові повідомили, що бої за Сєвєродонецьк тривають.

BBC News Україна звернулася за коментарями до представників Міноборони та Генштабу, однак там інформацію про відступ не коментують. Неофіційно військові звертають увагу на коментар Валерія Залужного від 23 червня.

Автор фото, Сергій Гайдай Підпис до фото, Зруйновані міста Луганської області

Напередодні головнокомандувач ЗСУ заявляв, що українські військові вимушені вести маневрену оборону і займати більш вигідні рубежі.

"Ціна свободи висока. Нам дуже важко, адже вогнева перевага на боці противника. Попри все, ми тримаємося. Ситуація складна, однак контрольована", - наголосив Залужний.

Місто Сєвєродонецьк росіяни обстрілювали практично кожного дня протягом чотирьох місяців з усіх видів зброї.

За даними місцевої влади, інфраструктура міста знищена вщент, пошкоджені або зруйновані 90% будинків.

Крім того, росіяни нищать з вертольотів дороги та мости, що ведуть до Лисичанська. Зранку нанесли авіаудари на під'їзді до міста і пошкодили міст.

Автор фото, Сергій Гайдай Підпис до фото, Міст у Лисичанську

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На Сєвєродонецькому напрямку тривають обстріли неподалік Лисичанська, Сєвєродонецька, Білої Гори, Вовчоярівки, Спірного та Берестового.

Росіяни вели наступ у районі населеного пункту Мирна Долина. Наступальні дії армії РФ в районі Борівського українські війська успішно зупинили, заявили у Генштабі ЗСУ.

Тим часом влада самопроголошеної "ЛНР" повідомляє, що вони захопили селища Гірське та Золоте на південь від Лисичанська. Там, за їхньою інформацією, українські війська потрапили в оточення, багато загиблих, поранених і полонених. Міноборони РФ заявило, що 2 тис. українських військових заблоковано.

Українська сторона цю інформацію ніяк не коментувала. Був коментар радника міністра внутрішніх справ Віктора Андрусіва в телеграмі: "Наші вийшли з оточення Золотого і Гірського. Орки навіть не зрозуміли нічого". Інших підтверджень з українського боку немає.

Згодом очільник Гірської громади Олексій Бабченко в ефірі "Еспресо" заявив, що росіяни захопили Гірську громаду на Луганщині. Там залишилось до 4 тисяч людей.

Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай напередодні в ефірі телемарафону розповів про ймовірний відступ українських військових з селища Золоте.

Тим часом Американський Інститут вивчення війни (ISW) у аналізі ситуації на 23 червня пише, що ймовірна втрата українцями агломерації Сєвєродонецьк-Лисичанськ не переламає загальну ситуацію на користь Росії.

"Втрата Сєвєродонецька та Лисичанська не буде поворотним пунктом у війні. Українські війська в цьому районі тижнями успішно відтягували на себе суттєву кількість російського особового складу, озброєнь та засобів підтримки і, ймовірно, скоротили загальний потенціал російських військ, не дозволивши їм при цьому зосередитися на перспективніших осях наступу", - пише ISW.

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