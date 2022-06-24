Сина директора Рівненської АЕС звинувачують у побитті літньої жінки. Вона померла
У Вараші, місті-супутнику Рівненської АЕС, від побиття померла 64-річна жінка. Ця подія наробила галасу в містечку та області, оскільки донька померлої звинуватила у побитті сина директора атомної станції.
Поліція відкрила кримінальну справу за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України - умисне вбивство із відміткою "раптова смерть".
18 червня близько опівдня жінка разом із донькою відпочивала на Білому озері, на території однієї з баз відпочинку в селі Рудка неподалік від містечка.
"Чоловік справляв свої природні потреби під дверима будинку, в якому мама гостювала, а на зауваження жінки похилого віку відповів грубою силою зі словами: "Ти що, не знаєш, хто я?" - так у фейсбуці описала конфлікт донька жінки, Олександра Гончар.
У цьому ж пості вона звинуватила в побитті сина директора РАЕС. Згодом, на прохання мами, як написала донька, вона видалила свій пост. Але до того часу він уже розійшовся у медіа.
За словами Гончар, коли її мама впала від удару на землю, чоловік продовжив бити її ногами. А потім почав бити і доньку, яка хотіла заступитися за маму.
Того ж дня 64-річна жінка звернулася у Вараське відділення поліції із заявою про побиття.
Наступного дня, через погіршення самопочуття обох жінок, маму та доньку, поклали в лікарню. За словами поліцейських, попередньо медики діагностували у них закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку, гематоми, забої.
На ранок 22 червня медики констатували смерть літньої жінки.
"Під час розтину судмедексперти виявили набряк головного мозку, внутрішню черепно-мозкову травму з крововиливами під оболонку головного мозку", - відзвітували поліцейські.
Поліцейські відкрили кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією частини 1 статті 125 КК України - умисне вбивство із відміткою "раптова смерть".
Директор РАЕС: мій син понесе покарання по закону
Ситуація набула резонансу, адже у побитті донька померлої звинуватила сина генерального директора Рівненської АЕС Павла Павлишина - Євгена.
Наступного дня Павлишин записав відеозвернення, у якому висловив співчуття рідним померлої та пообіцяв не втручатися у слідство.
"Мій син - доросла людина, йому вже 36 років, він має свою сім'ю. І він повністю буде самостійно відповідати за свій проступок, в якому він задіяний", - сказав він на відео, опублікованому на офіційній фейсбук-сторінці атомної станції.
"Ніякого втручання з моєї сторони в хід слідства по з'ясуванню цієї ситуації не буде і не може бути. Крім того, мій син понесе по закону України, якщо його вина буде встановлена, покарання, яке потрібно понести", - зауважив директор.
За його словами, цей інцидент також намагаються використати як тиск проти нього і колективу. "Ми не маємо змішувати особисте з професійним", - вважає гендиректор РАЕС.