Статус кандидата: як проходив історичний для України саміт ЄС

1 година тому

Україна отримала статус кандидата в члени ЄС.

Це історичне рішення лідери країн Євросоюзу ухвалили на саміті в Брюсселі. За це проголосували представники всіх 27-ми країн ЄС.

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"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми робимо сьогодні", - заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Україна переможе. Європа переможе, - написав у твіттері очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. - Сьогодні розпочинається довгий шлях, який ми долатимемо разом. Народ України належить до європейської родини. А майбутнє України - у ЄС. Ми разом стоїмо на захисті миру".

Рішення європейських лідерів привітав Володимир Зеленський. Президент запевнив: "Ми точно переможемо. Майбутнє України - в ЄС".