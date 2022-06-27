Як Україна отримала статус кандидата в ЄС

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Як Україна отримала статус кандидата в ЄС

25 хвилин(и) тому

Україна отримала статус кандидата в члени ЄС.

Це історичне рішення лідери країн Євросоюзу ухвалили на саміті в Брюсселі. За це проголосували всі представники 27-ми країн Євросоюзу.

"Це вирішальний момент для Європейського Союзу. Це геополітичний вибір, який ми робимо сьогодні", - заявив голова Європейської Ради Шарль Мішель.

"Україна переможе. Європа переможе", - написав у твіттері очільник європейської дипломатії Жозеп Боррель. "Сьогодні розпочинається довгий шлях, який ми долатимемо разом. Народ України належить до європейської родини. А майбутнє України - у ЄС. Ми разом стоїмо на захисті миру".

Рішення європейських лідерів привітав Володимир Зеленський. Президент запевнив: "Ми точно переможемо. Майбутнє України - в ЄС".