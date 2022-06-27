"Мене час не полікує". Як війна змінила життя закарпатських екоактивістів
Роману Жуку було 34 роки.
Він встиг народити двох синів, започаткувати екологічну ініціативу в Карпатах та збудувати бізнес.
На війну Роман пішов добровольцем, хоча відчував, що додому не повернеться.
Наприкінці травня він загинув далеко від дому - під селом Оріхів у Запорізькій області.
Кореспондентка Катерина Паллаг дізналася, яким був Роман і як його пам'ятатиме родина та громада.
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