"Мене час не полікує". Як війна змінила життя закарпатських екоактивістів

1 година тому

Роману Жуку було 34 роки.

Він встиг народити двох синів, започаткувати екологічну ініціативу в Карпатах та збудувати бізнес.

На війну Роман пішов добровольцем, хоча відчував, що додому не повернеться.

Наприкінці травня він загинув далеко від дому - під селом Оріхів у Запорізькій області.

Кореспондентка Катерина Паллаг дізналася, яким був Роман і як його пам'ятатиме родина та громада.