Відхід від Сєвєродонецька, Україна чекає грошей від ЄС. Теленовини ВВС
У випуску 24 червня:
- Українські військові відступають із Сєвєродонецька. Командування каже, це маневрена оборона.
- Евакуація із Лисичанська. Як волонтери під обстрілами вивозили людей.
- Яка ситуація в Харкові. Включення із міста.
- Реакція на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Які можливості відкриваються перед країною-кандидатом?
- Українські біженці в Британії: як вони облаштовують нове життя в Уельсі.
- Підлітковий рок-гурт з Авдіївки перейшов на українську мову через війну.
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