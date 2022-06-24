Відхід від Сєвєродонецька, Україна чекає грошей від ЄС. Теленовини ВВС

У випуску 24 червня:

  • Українські військові відступають із Сєвєродонецька. Командування каже, це маневрена оборона.
  • Евакуація із Лисичанська. Як волонтери під обстрілами вивозили людей.
  • Яка ситуація в Харкові. Включення із міста.
  • Реакція на надання Україні статусу кандидата на вступ до ЄС. Які можливості відкриваються перед країною-кандидатом?
  • Українські біженці в Британії: як вони облаштовують нове життя в Уельсі.
  • Підлітковий рок-гурт з Авдіївки перейшов на українську мову через війну.

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