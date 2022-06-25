Ніч масованих обстрілів: по Україні випустили пів сотні ракет

34 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Результати обстрілу Бахмута. Архівне фото, початок червня 2022 року

В ніч з 24 на 25 червня Росія здійснила по Україні один з найбільш масових ракетних ударів.

По Львівській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївських областях майже одночасно випустили пів сотні ракет.

Миколаївська область

По Миколаєву зранку завдали масованого ракетного удару, розповіла Наталія Гуменюк, керівник об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Зараз уточнюють масштаби руйнування і наявність потерпілих.

Атакували порт, житлові райони, зони відпочинку.

Гуменюк припустила, що росіяни запустили ракети типу "Онікс" з Криму.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Будинок після обстрілу у Миколаєві

Обстріляли Житомирщину

Росія випустила близько 30 ракет по Житомирській області. Є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури у Житомирській області. Один військовий загинув, один отримав поранення.

За даними Житомирської ОВА, українські військові збили близько 10 ракет в області.

Мер Житомира Сергій Сухомлин розповів, що по Житомиру нічого не прилетіло, проте обстріляли військові об'єкти навколо міста.

З його слів, ракети запущені з літаків, які летіли з Білорусі.

"У Житомирі все спокійно", - заявив мер. Він зазначив, що "Лукашенко "петляє" перед Путіним, перед своєю армією, перед Заходом, але сьогодні ми побачили, що Білорусь також бере участь у війні, як і РФ".

20 ракет по Десні

Близько 05 години ранку обстріляли Чернігівську область, селище Десна. Про це повідомляє ОК Північ. З території Білорусі з літаків та з землі випустили 20 ракет.

Є руйнування об'єктів інфраструктури. Попередньо без втрат.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Обстріли у Лисичанську

Львівщина

Шість ракет вдарили по Львівщині. О четвертій ранку було кілька ракетних ударів по військовому об'єкту на Яворівщині. Дві ракети збили. Чотири долетіли.

Хмельниччина

ППО збили дві ракети. Уламки впали у лісі в Кам'янець-Подільському районі. Травмованих немає.

Уламки від ще однієї ракети впали у саду Хмельницького району.

Загиблих та травмованих немає. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.

Харківщина

Близько п'ятої ранку відновилися обстріли у Чугуєві та Чугуївському районі. Горіли приватні будинки та господарчі споруди. Госпіталізували 85-річну жінку.

Загалом протягом доби по області поранення отримали 5 людей. Загинула одна людина в Балаклії.

Луганщина

Росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто.

По Лисичанську завдали авіаудару. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії.

"Росіяни вирішили завдати масового ракетного удару по всій території України, щоб відволікти увагу від боїв у Луганській та Донецькій областях", — вважає речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

На його думку, саме на Схід ворог кинув свої основні зусилля.

Тому намагання атакувати ракетами об'єкти інфраструктури, підрозділи в Чернігівській та Миколаївській областях — відволікаючі маневри. Це створює певні труднощі, щоб перекидати підрозділи, вважає чиновник.

Тим часом Олександр Лукашенко приїхав до Росії, щоб зустрітсия з президентом РФ Володимиром Путіним. Після цього вони мають зустрітися у Білорусі.