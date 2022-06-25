Стрілянина в гей-клубі в Осло: двоє загиблих, поліція каже про теракт

1 година тому

Автор фото, EPA

Двоє людей були вбиті та 21 людина зазнала поранень в результаті стрілянини в нічному клубі та прилеглих вулицях у центрі норвезької столиці Осло, повідомляє поліція.

Стрілянину розслідують як терористичний акт.

Близько 01:00 за місцевим часом (00:00 за Києвом) сталася стрілянина в трьох місцях, включно з гей-баром. Підозрюваного затримали, в нього вилучили дві одиниці зброї.

Постріли пролунали в London Pub, популярному гей-барі, а також біля джаз-клубу Herr Nilsen і закладу з їжею на винос.

У суботу в Осло мав відбутися щорічний гей-прайд, але його скасували за порадою поліції.

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стоере назвав це "жахливим і глибоко шокуючим нападом на невинних людей".

"Я бачив, як прийшов чоловік із сумкою, він взяв пістолет і почав стріляти", - розповів журналіст громадського мовника NRK Олав Реннеберг.

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Підозрюваний був відомий службам безпеки Норвегії.

Один свідок у London Pub розповів NRK, що його поранило уламком скла, що розлетілося.

"Я був у зовнішньому барі в "Лондоні", коли це сталося. Я помітив, що пролунав постріл, і в мене влучив осколок скла. Пострілів було все більше і більше, тому я втік у внутрішній бар і спробував забрати якомога більше людей зі мною", - сказав він.

"Спочатку люди не розуміли, що відбувається, але потім виникла паніка", - додав свідок.

Ще одна жінка розповіла газеті Verdens Gang, що стрілець спеціально цілився у в людей. "Коли я зрозуміла, що це серйозно, я побігла. На підлозі нерухомо лежав закривавлений чоловік", - розповіла вона.

Інший чоловік розповів газеті, що бачив на землі багато людей з пораненнями на голові.

Міністерка юстиції Норвегії Емілі Енгер Мел заявила, що інцидент сколихнув країну.

"Норвегія - це спільнота довіри, де кожен повинен почуватися в безпеці на вулиці в суботу ввечері", - цитує її NRK.