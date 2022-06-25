Герцогиня Кейт показала фото з армійських навчань

Джозеф Лі

BBC News

1 година тому

Автор фото, Kensington Palace

Герцогиня Кембриджська відзначила День Збройних сил Британії, вшанувавши сміливих чоловіків і жінок, які служать у Британії та за кордоном.

Опублікувавши фотографії зі свого попереднього візиту до армійського навчального центру, вона зазначила: "Дякую вам за все, чим ви і ваші сім'ї жертвуєте, щоб зберегти нашу безпеку".

Наприкінці минулого року Кейт брала участь у навчаннях та спілкувалася з новобранцями.

Згодом вона також планує відвідати Королівський флот та ВПС.

Кетрін оприлюднила фотографії в соцмережах із наступним повідомленням: "Сьогодні, у День Збройних сил, Вільям і я хотіли б віддати шану відважним чоловікам і жінкам - минулим і теперішнім, які служать у всіх наших збройних силах, на морі, на суші та у повітрі тут, у Британії, та в усьому світі".

Автор фото, Kensington Palace Підпис до фото, Кейт взяла участь у військових навчаннях

Автор фото, Kensington Palace Підпис до фото, Герцогиня зустрічалася з новобранцями наприкінці минулого року

Вона сказала, що для неї честь проводити час з армією і мати змогу побачити, як готують новобранців.

"Було чудово побачити з перших рук, як багато важливих і різноманітних ролей військові відіграють день у день, щоб захистити нас усіх, і я з нетерпінням чекаю, коли з часом дізнаюся більше про Королівський флот і Королівські ВПС", - сказала вона.

Останні фотографії демонструють візит, який герцогиня здійснила у листопаді минулого року до тренувальної академії Пірбрайта в Сурреї та на аеродром Абінгдон в Оксфордширі.

Автор фото, Kensington Palace

Автор фото, Kensington Palace