Кліщі займаються сексом у нас на обличчі. Але якщо вони зникнуть, нам буде непереливки

31 хвилин(и) тому

Автор фото, University of Reading Підпис до фото, Demodex folliculorum має довжину лише 0,3 мм

Живі організми довжиною 0,3 мм живуть глибоко в порах нашої шкіри, але, можливо, скоро вимруть - і після цього проблеми будуть уже в нас.

Регулярно видаляйте відмерлі клітини, зволожуйте шкіру і не забувайте про сонцезахисний крем - ось і весь рецепт догляду за шкірою для більшості з нас.

А як щодо кліщів для чищення пір, відомих вченим під ім'ям Demodex folliculorum, які все своє життя мешкають у нас на обличчі?

Ночами ці крихітні організми довжиною всього 0,3 мм залишають шкірні пори, щоб знайти новий фолікул, зустріти партнера та спаритися.

Здавалося б, мирне, безтурботне життя. Але нове дослідження показало, що в житті кліщів не все так солодко: їхня ДНК руйнується, а це означає, що вони можуть зникнути.

Не поспішайте бігти у ванну та господарським милом чи хлоркою відмивати обличчя до білого: вдень до кліщів вам не дістатися, вони живуть надто глибоко.

Нехай вас трохи втішить, що понад 90% людей - носії цих кліщів, причому від народження: ці мікроорганізми передаються під час грудного вигодовування.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Ось такі кліщі живуть у нас на обличчі

Докторка Алехандра Перотті з університету Редінга, співавторка дослідження, вважає, що ми маємо бути вдячні природі за те, що встановили з мікрокліщами такі близькі стосунки та надаємо їм постійне місце проживання.

"Вони дуже маленькі і милі. Нема про що турбуватися. Вони очищають наші пори, - каже вона. - Не хвилюйтеся, а, навпаки, радійте, що поряд з вами живуть ці мікроскопічні істоти - адже вони не завдають жодної шкоди".

Дослідники також встановили, що кліщі мають найменшу кількість генів серед усіх комах, павукоподібних чи ракоподібних.

Ген, який захищає тіло кліщів від ультрафіолетового випромінювання, був втрачений, хоча навряд чи їх це сильно турбує - вони активні лише вночі, коли й займаються тим, що, можливо, змусить когось із нас зіщулитися і скривитися.

"Вночі, коли ми міцно спимо, вони відвідують сусідні пори, щоб зайнятися сексом і завести дітей", - розповідає докторка Перотті.

Автор фото, University of Reading

Споріднені шлюби не йдуть на користь популяції - запитайте у єгипетських фараонів. Дослідження показало, що зі зменшенням генетичного розмаїття кліщів збільшується їхня залежність від нас, і вони, можливо, взагалі перебувають під загрозою зникнення.

Наприклад, дослідники очікували знайти ген, який змушує кліщів прокидатися та засинати, але його не виявилося.

Натомість їхній організм покладається на наш з вами сон: під час сну наша шкіра виділяє менше гормонів, і саме це змушує кліщів прокидатися.

Ця адаптація несе певні ризики. Чим більше кліщі пристосовуються до нас, тим більше вони втрачають генів, і врешті-решт просто не зможуть без нас існувати.

Через цю залежність вони не зможуть вчасно залишати пори та знаходити нового партнера для розмноження.

Та й нехай, скажуть прихильники бездоганної особистої гігієни. Невелика втрата!

Але це не так.

"Ці кліщі мають пряме відношення до здоров'я шкіри, тому якщо їх не буде, у нас можуть виникнути з цим проблеми", - попереджає докторка Перотті.