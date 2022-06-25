У Помпеях знайшли рештки вагітної черепахи. Чим вона здивувала археологів

Лео Сендс

BBC News

41 хвилин(и) тому

Автор фото, Parco Archeologico Pompei Підпис до фото, Експерти вважають, що черепаха шукала зручне місце, щоб відкласти яйце, коли в 79 році нашої ери сталася вулканічна катастрофа

Під час виверження Везувію майже 2000 років тому стародавні жителі Помпеїв застигли на місці, вкриті попелом.

Те ж саме трапилося і з флорою та фауною міста - включно з вагітною черепахою та її яйцем.

Археологи знайшли рештки рептилії, поховані під попелом і камінням, де вони лежали з 79 року нашої ери.

Коли сталася вулканічна катастрофа, черепаха ховалася під вже зруйнованою будівлею.

Археологи знайшли останки під час розкопок району міста, який стародавні жителі відновлювали після попереднього землетрусу, що спустошив Помпеї у 62 році нашої ери.

Близько 2000 років тому 14-сантиметрова черепаха зарилася у крихітне підземне лігво під крамницею, зруйнованою під час попереднього землетрусу.

Експерти стверджують, що той факт, що її знайшли з яйцем, говорить про те, що вона померла, коли намагалися знайти місце, де можна вивести своє потомство.

Автор фото, Parco Archeologico Pompei Підпис до фото, Вагітну рептилію виявили разом із яйцем

Археолог Оксфордського університету Марк Робінсон, який у 2002 році виявив останки іншої черепахи в іншому місці неподалік, сказав ВВС, що існує два пояснення того, як рептилія туди потрапила.

"Перше - це домашня черепаха, яка, можливо, втекла і дісталася до руїн, що лишилися після великого землетрусу", - сказав він.

Проте імовірніше, що це була черепаха із сусідньої сільської місцевості, яка заблукала до стародавнього міста, сказав він.

"Помпеї були суттєво зруйновані, і не все можна було відновити після землетрусу. Флора та фауна з навколишньої сільської місцевості мігрувала до міста", - пояснює вчений.

Автор фото, PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI Підпис до фото, Рептилію виявили у крихітному лігві під підлогою стародавньої будівлі

Експерти кажуть, що відкриття ілюструє багатство природної екосистеми Помпеїв у період після землетрусу.

"Все місто було будівельним майданчиком, і, вочевидь, деякі приміщення були настільки занедбаними, що дикі тварини могли ходити, залазити туди та намагатися відкласти там яйця", - каже генеральний директор розкопок Помпеїв Габріель Цухтрігель.

Один відвідувач Помпеїв, фінський аспірант, який випадково проходив повз це місце, коли було зроблено відкриття, назвав побачене вражаючим.

"Вони щойно видалили панцир тварини, тож було видно скелет і яйце, - сказав Джунас Ванхала. - Воно мало світло-коричневий, пісочний колір".

"Я б не впізнав, що це яйце, якби мені не сказали", - додав він.

Автор фото, PARCO ARCHEOLOGICO POMPEI Підпис до фото, Яйце не збереглося цілим