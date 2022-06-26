Ракетний удар по Києву - горять житлові будинки, є загиблий. Усі подробиці

1 година тому

Зранку Росія завдала ракетного удару по Києву, є руйнування житлових будинків у Шевченківському районі, повідомляють про поранених і щонайменше одного загиблого.

"Друзі! Кілька вибухів в Шевченківському районі. Бригади швидкої і рятувальники на місці. В двох будинках відбувається порятунок і евакуація мешканців", - повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Він додав, що в один будинок влучила ракета, під завалами є люди і триває їх порятунок.

Рятувальники чують живих під завалами, каже Кличко на місці подій.

Двох поранених вже госпіталізували. На місці працюють медики та рятувальники.

Радник голови МВС Антон Геращенко повідомив про щонайменше одного загиблого чоловіка.

"26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці", - повідомили рятувальники.

Автор фото, ДСНС

"По прибуттю бійці встановили, що внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів. Сталося загоряння на загальній площі 300 кв.м", - йдеться у заяві ДСНС.

Автор фото, ДСНС

Свідки з місця події кажуть, що чули щонайменше чотири вибухи, видно полум'я будинку, а також дуже багато карет швидкої допомоги.

За попередніми даними, поблизу сьогоднішнього обстрілу вже падали ракети у квітні.

Автор фото, ДСНС