Удар по російському золоту та розмови про єдність. Яке послання саміт G7 готує Путіну

12 хвилин(и) тому

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Країни "Великої сімки" в рамках нових санкцій проти Росії заборонять імпорт золота з РФ, йдеться в комюніке британського уряду та заяві президента США Джо Байдена.

Це частина нових обмежень проти Росії за напад на Україну, які мають бути оголошені на саміті G7, який розпочався в Баварії і триватиме три дні.

"Ці заходи напряму вдарять по російських олігархах і "у серце" воєнної машини Путіна", - заявив прем'єр Британії Борис Джонсон.

Золото складає вагому частку російського експорту, у 2021 році Росія заробила на ньому близько 15,5 млрд доларів, йдеться у заяві.

У Британії переконані, що цей синхронний з іншими державами крок матиме "глобальний ефект".

Президент США Джо Байден зазначив, що США наклали на Путіна "безпрецедентні обмеження, щоб позбавити його доходів, потрібних для фінансування його війни проти України".

"Сьогодні G7 анонсує заборону на імпорт російського золота, яке складає значну частку експорту і забезпечує Росії десятки мільярдів доларів", - повідомив Джо Байден.

Офіційну заяву про ембарго лідери G7 зроблять у вівторок, 28 червня, зазначає агенція Reuters.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що потрібно вирішувати обережно — інакше може бути зворотний ефект.

За словами неназваного американського чиновника, якого цитує Reuters, золото є ключовим експортом та джерелом доходів для РФ "з точки зору їхньої здатності здійснювати операції зі світовою фінансовою системою".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Триденний саміт G7 розпочався в баварському замку Ельмау

Як пише агентство, посилаючи на джерело в уряді Німеччини, лідери G7 вели "справді конструктивні" переговори щодо можливого обмеження ціни на імпорт російської нафти.

Також очікується, що "Велика сімка" обговорить варіанти подолання зростання цін на енергоносії.

Щорічно Росія виробляє близько 10% усього світового золота, яке є важливим активом для Центробанку РФ. Після окупації Криму в 2014 році золоті запаси країни-агресора зросли втричі.

Раніше на тлі чуток про запровадження таких санкцій Держдума РФ ухвалила законопроєкт, який дозволяє визнавати держтаємницею відомості про розміри золотого запасу та державних валютних резервів Росії.

"Агресивніші" санкції

У день саміту Росія обстріляла ракетами Київ, що призвело до руйнувань житлових будинків, загинув один чоловік, поранення отримали шестеро, в тому числі дитина.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що цей удар - "сигнал" для саміту з Москви.

Українська влада вважає, що саміт "Великої сімки" має відреагувати на цей чергвоий акт агресії.

"Санкції мають бути агресивнішими. Ембарго на експорт золота - це добре, але потрібне газове ембарго у новому санкційному пакеті ЄС", - написав у телеграмі керівник офісу президента Андрій Єрмак.

Також за його словами, у відповідь на продовольчу кризу світ має забезпечити військові конвої для розблокування українських портів.

Автор фото, Віталій Кличко Підпис до фото, Внаслідок обстрілу Києва уранці 26 червня загинула одна людина. серед постраждалих - дитина

Українська влада також наполягає, що Росію мають визнати країною-спонсором тероризму, а поставки важкого озброєння для України мають бути збільшені.

Не послаблювати підтримку

Напередодні саміту прем'єр Британії Борис Джонсон закликав не послаблювати підтримку України та запевнив, що Британія зі свого боку продовжить її.

"Зараз не час послаблювати позицію щодо України - українці потребують підтримки G7 більше, ніж будь-коли", - наголосив він.

Джонсон заявив, що Україна "може перемогти і переможе", але для цього потребує підтримки партнерів.

Автор фото, Reuters

На необхідності зберігати єдність партнерів у G7 та НАТО наголосив президент США Джо Байден.

"Нам потрібно триматися разом", - заявив президент США перед зустріччю з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Він зазначив, що Путін сподівається, що рано чи пізно між союзниками у НАТО і G7 почнеться розкол. "Але цього не сталося і не станеться", - наголосив Байден.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц додав, що згуртованість союзників - чіткий сигнал Путіну.

"Захід залишається єдиним, ми залишаємося разом. Це наше чітке послання до президента Путіна", - написав Шольц у твітері.

Саміт G7 у Баварії

26 червня в Баварії почався триденний саміт "Великої сімки".

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Партнери лідерів "Великої сімки" на прогулянці

Лідери найбільших і найвпливовіших економік світу обговорюватимуть подальшу підтримку України у її протидії російській агресії, а також зростання цін на енергоносії та продовольство, загрозу світового голоду, зміну клімату, геополітичне позиціювання Китаю та посилення авторитаризму в світі.

За кілька днів до саміту міністри закордонних справ G7 закликали Росію припинити атаки проти України та розблокувати українські чорноморські порти для експорту продовольства.

Міністри також відкинули дезінформацію Росії про те, що загрозу продовольчої кризи нібито спричинили західні санкції.

29-30 червня відбудеться саміт НАТО у Мадриді.