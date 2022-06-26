Обстріл Черкащини: що відомо про жертви та руйнування

1 година тому

Автор фото, Повітряне командування "Центр" Підпис до фото, Фото ілюстративне

Російська армія завдала двох ракетних ударів по Черкащині, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об'єкт інфраструктури", - написав він у телеграмі.

Голова ОВА також закликав не публікувати фото та відео з місця влучання ракет.

Проросійські пабліки пишуть, що ціллю ударів в Черкаській області міг бути залізничний міст через річку Дніпро.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Але радник президента Олексій Арестович заявив, що одна з ракет влучила у міст через Дніпро.

"Вони намагаються обмежити перекидання наших резервів і західного озброєння на схід", - сказав він у коментарі Reuters.

"Це означає, що такі трансфери проходять добре і створюють для них серйозні проблеми", - додав Арестович.

Наскільки пошкоджений міст, він не повідомив.

Скасування поїздів

Водночас "Укрзалізниця" скасувала рух деяких приміських поїздів на Черкащині.

У пресслужбі залізниці повідомили, що у неділю не курсуватиме поїзд Гребінка — станція ім. Тараса Шевченка. Ці станції розташовані по різні боки Дніпра. Інші потяги прямуватимуть від і до Золотоноші.

На понеділок також скасували сім електричок.

У місцевих групах повідомляли про те, що обстріли могли пошкодити дамбу або залізничний міст. Однак влада не підтверджує такі повідомлення.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого Черкаси уникали російських обстрілів. Але їхня кількість та інтенсивність значно зросла цих вихідних.

26 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву. У місті пролунали чотири вибухи. Одна з ракет впала на житлову девʼятиповерхівку. Загинула одна людина і ще пʼятеро постраждали. Серед них 7-річна дитина.

Ще одна ракета впала поряд з будинком у дворі дитячого садка.