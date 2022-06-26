Обстріл Черкащини: що відомо про жертви та руйнування
Російська армія завдала двох ракетних ударів по Черкащині, повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.
"Маємо два прильоти поблизу обласного центру. Один загиблий і п'ятеро травмованих. Пошкоджено об'єкт інфраструктури", - написав він у телеграмі.
Голова ОВА також закликав не публікувати фото та відео з місця влучання ракет.
Проросійські пабліки пишуть, що ціллю ударів в Черкаській області міг бути залізничний міст через річку Дніпро.
Офіційного підтвердження цієї інформації немає.
Але радник президента Олексій Арестович заявив, що одна з ракет влучила у міст через Дніпро.
"Вони намагаються обмежити перекидання наших резервів і західного озброєння на схід", - сказав він у коментарі Reuters.
"Це означає, що такі трансфери проходять добре і створюють для них серйозні проблеми", - додав Арестович.
Наскільки пошкоджений міст, він не повідомив.
Скасування поїздів
Водночас "Укрзалізниця" скасувала рух деяких приміських поїздів на Черкащині.
У пресслужбі залізниці повідомили, що у неділю не курсуватиме поїзд Гребінка — станція ім. Тараса Шевченка. Ці станції розташовані по різні боки Дніпра. Інші потяги прямуватимуть від і до Золотоноші.
На понеділок також скасували сім електричок.
У місцевих групах повідомляли про те, що обстріли могли пошкодити дамбу або залізничний міст. Однак влада не підтверджує такі повідомлення.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну з 24 лютого Черкаси уникали російських обстрілів. Але їхня кількість та інтенсивність значно зросла цих вихідних.
26 червня російські війська завдали ракетного удару по Києву. У місті пролунали чотири вибухи. Одна з ракет впала на житлову девʼятиповерхівку. Загинула одна людина і ще пʼятеро постраждали. Серед них 7-річна дитина.
Ще одна ракета впала поряд з будинком у дворі дитячого садка.