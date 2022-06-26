Гарячі вихідні: українські міста масово обстрілювали з Росії та Білорусі

37 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images

За вихідні 25 та 26 червня Росія здійснила по Україні один з найбільш масових ракетних ударів. Внаслідок обстрілів є загиблі та поранені.

У ніч на суботу майже одночасно пів сотні ракет випустили по Львівській, Чернігівській, Житомирській, Миколаївських областях. Наступного дня Росія завдала ракетного удару по Києву.

Обстріл Києва

Вранці у неділю російські військові обстріляли Київ. Влучили у будинок в Шевченківському районі столиці, куди вже потрапляли наприкінці квітня. Тоді загинула журналістка Віра Гирич.

За інформацією командування Повітряних сил ЗСУ, обстріл вівся з літаків Ту-95 і Ту-160 ракетами Х101, які можуть літати на відстань до 5,5 тисячі км. Пуск ракет відбувався над Каспійським морем.

Автор фото, МВС Підпис до фото, Цю дівчинку вдалося врятувати з-під завалів. Усього внаслідок війни загинуло 339 дітей

Внаслідок обстрілу загинув один чоловік. Травми отримали шестеро мешканців будинку, серед них семирічна дівчинка та її мама.

За інформацією лікарів, дівчинку прооперували. Її стан стабільний і життю нічого не загрожує. Мама дівчинки - в стані середньої тяжкості, повідомили в КМДА.

Черкащина

У неділю російська армія двома ракетами вдарила по Черкащині. Голова Черкаської ОВА Ігор Табурець уточнив, що це відбулося біля обласного центру, один загиблий і п'ятеро травмованих. Він додав, що пошкоджено інфраструктурний об'єкт, але не уточнив, який саме.

Згодом радник президента Олексій Арестович заявив, що одна з ракет влучила у міст через Дніпро. "Вони намагаються обмежити перекидання наших резервів і західного озброєння на схід", - сказав він у коментарі Reuters. Наскільки пошкоджений міст, він не повідомив.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Але Укрзалізниця повідомила про скасування деяких потягів.

Понад 20 ракет по Десні

Близько 05 години ранку суботи обстріляли Чернігівську область, селище Десна, повідомляє ОК "Північ".

З території Білорусі з літаків та з землі випустили 20 ракет.

Є руйнування об'єктів інфраструктури, але попередньо без втрат.

Тренувальний центр "Десна" Росія вже обстрілювала кілька разів.

Уранці неділі вибухи чули в Гірську та ще в одному з населених пунктів Новгород-Сіверського району.

Автор фото, Максим Козицький

У неділю обстріл Десни продовжився. Як повідомив повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, росіяни завдали удару по Чернігівській області двома ракетами класу Х-22.

Удар по СТО на Рівненщині

У суботу ввечері Росія завдала два ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури у Сарнах, зруйновані СТО, мийка та авторозбір.

"Тут зокрема ремонтували автомобілі для ЗСУ", - повідомили в Офісі президента.

Загинуло четверо осіб. Це чоловіки віком від 30 до 51 року, повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Ще двоє чоловіків у важкому стані. Четверо отримали легкі ушкодження. Рятувальники розчищають місце ракетного удару.

Автор фото, Рівненська ОВА

Обстріл Житомирщини з літаків

У суботу Росія випустила близько 30 ракет по Житомирській області. Є інформація про незначні руйнування військової інфраструктури. Один військовий загинув, один отримав поранення.

За даними Житомирської ОВА, українські військові збили близько 10 ракет в області.

Мер Житомира Сергій Сухомлин розповів, що по Житомиру нічого не прилетіло, проте обстріляли військові об'єкти навколо міста.

З його слів, ракети запущені з літаків, які летіли з Білорусі.

Миколаївська область

По Миколаєву зранку завдали масованого ракетного удару, розповіла Наталія Гуменюк, керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня.

Атакували порт, житлові райони, зони відпочинку.

Гуменюк припустила, що росіяни запустили ракети типу "Онікс" з Криму.

Автор фото, Reuters

Львівщина

У суботу шість ракет вдарили по Львівщині. О четвертій ранку було кілька ракетних ударів по військовому об'єкту на Яворівщині.

Дві ракети збили. Чотири долетіли.

Хмельниччина

У суботу ППО збили дві ракети. Уламки впали у лісі в Кам'янець-Подільському районі.

Уламки від ще однієї ракети впали у саду Хмельницького району.

Загиблих та травмованих немає. Пошкоджено вікна та двері в декількох житлових будинках.

Автор фото, Олег Синєгубов

Харківщина

У суботу відновилися обстріли у Чугуєві та Чугуївському районі. Горіли приватні будинки та господарчі споруди. Госпіталізували 85-річну жінку.

У неділю вночі обстрілювали житлові райони Харкова, зокрема Немишлянський та Холодногірський райони. І виключно цивільну інфраструктуру.

Через обстріли горіли балкони квартир багатоповерхівок, автомобілі, гаражі.

Двоє людей загинуло, 6 госпіталізували.

За словами очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова, за час війни на Харківщині зруйновано понад 4 тисячі житлових будинків, 97 медичних закладів, 427 навчальних установ, 62 заклади культури, 12 підприємств.

Автор фото, Харківська ОВА Підпис до фото, Росіяни зруйнували спорткомплекс Харківського політеху

Луганщина

Росіяни атакували промзону Сєвєродонецька, намагалися зайти у Лисичанськ із півдня та блокувати місто.

По Лисичанську завдали авіаудару. Сєвєродонецьк потерпав від артилерії.

"Руйнувань дуже багато - Лисичанськ вже майже не впізнати. На землі лежить телевізійна вежа, серйозно пошкоджено автомобільний міст, є потрапляння снарядів в будинки, будівлю СБУ тощо", - каже очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Одещина

У неділю під час грози Росія нанесла по Одещині дві протикорабельні ракети типу "Онікс", повідомляє оперативне командування "Південь".

Ракети випустили з берегового ракетного комплексу "Бастіон", з території анексованого Криму. Їх збило ППО.

Українців закликають не нехтувати заходами безпеки і спускатися в укриття у випадку повітряної тривоги.