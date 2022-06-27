Ракетою по селу. На Одещині поранили 3-річних дітей
Вночі 27 червня збройні сили РФ завдали ракетного удару по одному із прикордонних сіл Одеського району. Про це повідомила обласна прокуратура.
За попередніми даними, обстріл здійснили крилатою ракетою Х-22. Військових об'єктів поруч немає, твердять українські силовики.
Ракета в селі пошкодила 65 приватних будинків. Вони вже непридатні для життя.
Восьмеро мирних мешканців поранені. З них двоє дітей - близнюки, яким три роки.
Інформація про постраждалих і руйнування ще уточнюється.
Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
У квітні ракета, яку росіяни випустили по Одесі вбила тримісячну дівчинку, її маму і бабусю.
За даними ювенальних прокурорів, 953 дитини постраждали в Україні внаслідок агресії Росії.
Станом на ранок 27 червня, загинули 339 дітей. Поранених - понад 614.