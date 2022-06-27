Ракетою по селу. На Одещині поранили 3-річних дітей

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Одеська обласна прокуратура

Вночі 27 червня збройні сили РФ завдали ракетного удару по одному із прикордонних сіл Одеського району. Про це повідомила обласна прокуратура.

За попередніми даними, обстріл здійснили крилатою ракетою Х-22. Військових об'єктів поруч немає, твердять українські силовики.

Ракета в селі пошкодила 65 приватних будинків. Вони вже непридатні для життя.

Восьмеро мирних мешканців поранені. З них двоє дітей - близнюки, яким три роки.

Автор фото, Одеська обласна прокуратура

Інформація про постраждалих і руйнування ще уточнюється.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Автор фото, Одеська обласна прокуратура

У квітні ракета, яку росіяни випустили по Одесі вбила тримісячну дівчинку, її маму і бабусю.

За даними ювенальних прокурорів, 953 дитини постраждали в Україні внаслідок агресії Росії.

Автор фото, Одеська обласна прокуратура

Станом на ранок 27 червня, загинули 339 дітей. Поранених - понад 614.