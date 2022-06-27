Зеленський: війна в Україні повинна закінчитися до кінця року

1 година тому

Автор фото, РА

Володимир Зеленський хоче, щоби війна Росії в Україні закінчилася до кінця року. Про це він заявив на засіданні саміту лідерів "Великої сімки", який триває в Німеччині, повідомляє Reuters.

Президент України сказав, що умови бойових дій ускладняться з настанням холодів, і закликав лідерів G7 зробити максимум для завершення війни до кінця року, повідомило джерело AFP.

Зеленський звернувся до лідерів G7 через відеозв'язок на саміті в Німеччині.

У своєму зверненні президент попросив європейських лідерів про гарантії безпеки для України, сучасну протиракетну оборону й постачання достатнього обсягу зброї, відновлення експорту зерна та допомоги у відбудові України.

Він також попросив лідерів визнати Росію державою-спонсором тероризму і посилити щодо неї санкції, зокрема примусово обмежити ціну російської нафти на експорт.

Автор фото, Офіс президента

Президент запропонував створити глобальний механізм конфіскації заморожених або арештованих російських активів.

Зеленський закликав країни "Великої сімки" розглядати Україну як альтернативу російському напрямку.

"Діяти негайно й за спільним планом глобальних лідерів - це те, що справді необхідно для відновлення миру й стабільності і України, і всієї Європи", - цитує Зеленського його пресслужба.

Щодо переговорів з Росією, то, за словами Зеленського, зараз не час для них.

Україна вестиме переговори, коли знову "займе позицію сили", зацитував Зеленського Єлисейський палац.

Президент України подякував світовим лідерам за підтримку України і закликав "не знижувати тиск" на Росію.

Про що домовились лідери "Великої сімки"

Лідери G7 домовилися про заходи щодо підтримки України та подальші обмеження проти Росії.

Зокрема, вони узгодять та розширять санкції, щоби ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій.

Гроші від підвищення мита на російський експорт обіцяють передати Україні.

Автор фото, ЕРА

Лідери G7 також готові обмежити доходи Росії, в тому числі від золота, другого за величиною експорту РФ після енергоносіїв.

На осіб, відповідальних за порушення прав людини, включаючи воєнні злочини, спроби змінити владу в Україні та за крадіжку українського зерна, накладуть санкції.

"Велика сімка" допоможе Україні покрити короткостроковий дефіцит бюджетного фінансування, включаючи зобов'язання США у розмірі 7,5 мільярдів доларів.

"На сьогодні ми готові надати або вже надали до 29,5 млрд доларів, щоби допомогти Україні ліквідувати дефіцит фінансування бюджету", - йдеться у комюніке за підсумками саміту G7.

Від Росії лідери країн G7 вимагають припинити атаки на сільськогосподарську та транспортну інфраструктуру та забезпечити вільний прохід суден з продовольством з українських портів, а також "негайно дозволити безпечно повернутися українцям", яких примусово вивезли до Росії.

Автор фото, Офіс президента Підпис до фото, Президент Зеленський звернувся до лідерів G7 через відеозв'язок

Лідери візьмуть довгострокові зобов'язання щодо забезпечення безпеки, а також підтримки України.

"Ми продовжуватимемо надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку та підтримуватимемо Україну стільки, скільки буде потрібно", - заявили вони.