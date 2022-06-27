Ракетні удари по Кременчуку, є загиблі та постраждалі

20 хвилин(и) тому

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Російські ракети вдарили по цивільному об'єкту в Кременчуці, повідомив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

"У Кременчуці влучання в цивільний обʼєкт. На жаль, є постраждалі. Більше подробиць згодом", - написав чиновник у своєму телеграмі.

Раніше він повідомив про нові ракетні удари по місту.

Мер Кременчука Віталій Малецький додав, що влучання було "у дуже людне місце, яке на 100% не має відношення до воєнних дій".

За його словами є загиблі та постраждалі.

У місцевих телеграм-каналах пишуть про стовпи диму над містом та велику кількість загиблих.