У США 46 людей знайшли мертвими в покинутому трейлері. Хто вони і що з ними сталось

56 хвилин(и) тому

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Тіла 46 людей - ймовірно, мігрантів - знайшли у покинутій вантажівці на околиці Сан-Антоніо, штат Техас. Це наймасштабніша трагедія, пов'язана з торгівлею людьми у США.

16 людей, зокрема чотирьох дітей, доправили до лікарні. Уцілілі, за словами представника пожежної охорони, постраждали від теплового удару та тривалого перегріву. Температура тут у понеділок наближалася до 40 градусів за Цельсієм.

Сан-Антоніо розташований за 250 км від американо-мексиканського кордону і вважається одним з основних пунктів транзитного маршруту для торговців людьми. Імовірно, мігранти намагалися у фурі незаконно перетнути кордон США.

За словами начальника поліції Сан-Антоніо Вільяма Макмануса, працівник однієї з прилеглих до місця події будівель почув голос, що благає про допомогу, і пішов подивитися, що сталося. Він побачив вантажівку, двері якої були відчинені, зазирнув усередину і виявив безліч мертвих тіл.

Вільям Макманус зазначив, що у зв'язку з цією справою були затримані троє людей, хоча їхня роль у події поки що незрозуміла.

Представник імміграційної та митної служби США заявив про розслідування "ймовірного випадку контрабанди людей" спільно з поліцією.

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Чарльз Худ, начальник пожежної охорони Сан-Антоніо, розповів, що рятувальники прибули на місце події близько 18:00 за місцевим часом, після того, як відреагували на повідомлення про загиблу людину.

Співробітники пожежної охорони виявили трейлер, поряд із яким лежало тіло. Декілька інших тіл вони побачили всередині, коли відчинили двері.

"Ми не очікували відкрити вантажівку і побачити там штабелі трупів. Ніхто з нас не приходить на роботу, уявляючи собі таке", - сказав він.

Худ додав, що у вантажівці не було робочого кондиціонера, а всередині трейлера не було води.

"У них були сім'ї... вони зважилися на таке у пошуках кращого життя. Це жахлива людська трагедія", - сказав мер Сан-Антоніо Рон Ніренберг.

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Голова МЗС Мексики Марсело Ебрард назвав загибель мігрантів у вантажівці трагедією, додавши, що співробітники консульства вирушать до лікарень, куди доставили постраждалих, щоб надати їм можливу допомогу.

Співробітник благодійної служби Антоніо Фернандес розповів про те, що відвідав чоловіка та жінку у лікарні.

"Вони у критичному стані. Ми молилися за них, одна з них - молода дівчина, їй вдалося розплющити очі і ми змогли трохи поспілкуватися. Ми запитали, чи була вона з Гватемали, вона кивнула у відповідь і сказала "так".

"Мені здається, це найбільша трагедія, яка будь-коли сталася в США", - додав він.

Подібна історія вже траплялася у Сан-Антоніо, але не в таких масштабах.

У 2017 році 10 іммігрантів знайшли мертвими всередині схожого тракторного причепа біля магазину Walmart - також на півдні міста.

Клімат у Сан-Антоніо спекотний у літні місяці, температура у понеділок досягала 39,4°C.

Південна частина Сан-Антоніо - це коридор із двома головними шосе, що з'єднують місто з прикордонними містами Техасу.

У цій частині міста є кілька звалищ і кілька небагатих кварталів, тому на велику вантажівку біля узбіччя спочатку ніхто не звернув уваги.

За повідомленням телеканалу KSAT, автомобіль виявили поряд із залізничними коліями у південно-західній частині Сан-Антоніо.

Начальник поліції Сан-Антоніо Вільям Макманус заявив, що розслідування передали федеральним агентам, затримали троє людей.

Міністр закордонних справ Мексики Марсело Ебрард повідомив, що серед доставлених до лікарні було двоє гватемальців. Національність інших постраждалих одразу встановити не вдалося.

Губернатор-республіканець від Техасу Грег Ебботт звинуватив у загибелі людей президента США Джо Байдена, назвавши це результатом його "смертоносної політики відкритих кордонів".

Бето О'Рурк, кандидат від Демократичної партії, який балотується проти Ебботта, закликав до термінових дій, щоб ліквідувати мережі контрабандистів і натомість запропонувати розширені можливості для легальної міграції.

Імміграція - предмет спекотних політичних суперечок у Сполучених Штатах. У травні затримали 239 тисяч нелегальних мігрантів, які перетинали кордон з Мексики, причому багато з них пересувалися вкрай ризикованими і небезпечними маршрутами.

Схоже, цього року правоохоронці США перевищать рекордний показник у 1,73 мільйона прикордонних арештів, зроблених у 2021 році: безліч мігрантів продовжує перетинати кордон із країн Центральної Америки - Гондурасу, Гватемали та Сальвадора.

Намагаючись втекти від злиднів та насильства в Центральній Америці, багато нелегальних мігрантів платять величезні суми торговцям людьми за переправку через кордон США.

За останні роки було безліч випадків, коли мігранти гинули у небезпечній подорожі, але така кількість жертв за один раз - це рекорд.

Репортер місцевої телевізійної станції KENS5 Метт Х'юстон сказав в інтерв'ю ВВС: "Зараз ми розуміємо, що це інцидент із контрабандою людей, мабуть, буде найбільш смертоносним в історії Америки".