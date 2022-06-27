NASAMS від США. Що відомо про ППО, яка може захистити від російських ракет та авіації

55 хвилин(и) тому

Автор фото, Kongsberg

Україна має всі шанси отримати новітні норвезько-американські ракетні комплекси NASAMS. За повідомленням CNN, США може оголосити про таку поставку вже цього тижня.

Це стане серйозним посиленням системи протиповітряної оборони ЗСУ не лише проти російських бомбардувальників, а й проти крилатих ракет від "Іскандерів", "Точок-У" та "Калібрів".

Саме ними Росія найбільше обстрілює практично усі регіони України. Тому шанси "закрити небо" з такими системами ППО підвищаться.

Що відомо про ці системи?

Ракета винищувачів

Автор фото, Kongsberg

Зенітно-ракетний комплекс NASAMS - розробка двох світових гігантів оборонної промисловості: норвезької технологічної групи Kongsberg та американської компанії Raytheon.

Головне його призначення: збивати цілі на короткій та середній дистанції - у радіусі до 25-40 км залежно від модернізації.

Назва NASAMS розшифровується як Norwegian Advanced Surface to Air Missile System - Норвезька вдосконалена система типу "поверхня - повітря".

Розробляти комплекс почали в 1990-х роках, перше покоління NASAMS запустили в експлуатацію у 1998-му, після чого було ще два "апгрейди". Остання модернізація - ЗРК NASAMS III - в 2019 році.

Яку саме версію отримає Україна, наразі невідомо, але це цілком може бути остання модернізація, яка зараз якраз у процесі виробництва.

Основа NASAMS - це ракета AIM-120 AMRAAM класу "повітря-повітря" для винищувачів, яку переробили для запусків з землі.

Автор фото, Kongsberg Підпис до фото, Керовані ракети AIM-120 AMRAAM класу "повітря-повітря" - один з основних типів озброєнь винищувачів F-16. Для ЗРК NASAMS їх адаптували під пуски з землі

У своїй базовій "наземній" версії вона здатна збивати повітряні цілі на відстані до 25 км, а заявлений радіус дії для її модернізації зі збільшеною дальністю AMRAAM ER (Extended Range) - 40 км.

Батарея NASAMS - це одна чи кілька пересувних пускових установок з шістьма ракетами кожна, активний 3D-радар Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel, кілька допоміжних сенсорів та командний пункт управління вогнем.

Автор фото, Kongsberg Підпис до фото, Так виглядає пункт управління вогнем NASAMS

Пускові установки та радар можуть перебувати на відстані до 20 км від пункту управління, що підвищує його безпеку під час ворожих авіаударах чи обстрілах артилерії.

Охороняли Буша і Вашингтон

"NASAMS за своєю природою - високомобільна система, розроблена з фокусом на операційну гнучкість для захисту авіабаз, морських портів, густо населених територій та інших важливих об'єктів, а також армії", - йдеться на сайті групи Kongsberg.

Там також згадують, що ці ракетні комплекси "цілодобово охороняють Вашингтон та округ Колумбія з 2005 року".

Автор фото, Kongsberg Підпис до фото, Пускова установка NASAMS під час транспортування

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Зокрема, за даним медіа, кілька ЗРК NASAMS охороняли другу церемонію інавгурації президента Джорджа Буша-молодшого та залишилися для прикриття Білого дому.

Загалом же ці комплекси стоять на озброєнні 12 країн, серед яких Сполучені Штати, Норвегія, Австралія, Іспанія, Індонезія, Литва, а також сусідня з Росією Фінляндія, яка замінила ними старі радянські "Буки".

Голова фонду "Повернись живим" та військовий оглядач Тарас Чмут в недавньому інтерв'ю BBC News Україна згадував NASAMS як дуже бажаний варіант для протиповітряної оборони України.

"Це заміна наших "Буків" і якоюсь мірою заміна наших "С-300П". Але це сучасний багатоканальний комплекс з новою ракетою з активною головкою самонаведення", - пояснював він.

Він вважає, що норвезько-американський NASAMS III з ракетою AIM-120D можуть перехоплювати крилаті цілі: вертольоти, авіацію, безпілотники на дальностях до 40-50 км і висотністю до 20 км.

Автор фото, Kongsberg Підпис до фото, При достатній кількості NASAMS стане ефективною протидією російським "Іскандерам" та кроком до "закритого неба" принаймні над українськими містами

На характеристики ракети звертає увагу і профільний український сайт Defense Express.

"Ракета AIM-120 має досконалу радіолокаційну головку самонаведення, яка має високий рівень протидії засобам РЕБ (Радіоелектронної боротьби. - Ред.), може здійснювати маневри з високими перевантаженнями і розганяється до 4 Маха", - пише видання.

"Загалом саме NASAMS є абсолютно прагматичним варіантом, бо і сам він створювався виходячи з концепції "мінімальні витрати - максимальна ефективність", - додають у Defense Express.

І оцінюють потенціал норвезько-американських комплексів на війні проти Росії: "Цей ЗРК може використовуватись не тільки для знищення аеродинамічних цілей, такі як літаки або крилаті ракети, а й балістичних ракет типу "Іскандер".

За даними CNN, Сполучені Штати можуть оголосити про постачання NASAMS вже цього тижня.

А перспективи порівняно швидкого приїзду їх в Україну покращує той факт, що ці ЗРК виробляють прямо зараз, зокрема для Угорщини, Литви, Катару і Оману.

"Тобто для України можливість отримання NASAMS є абсолютно вірогідним варіантом, бо він на половину американський, що дозволяє Вашингтону значно легше ухвалювати рішення щодо його передачі, а головне - він перебуває у виробництві. І хоча мова не йде про передачу ЗРК зі складу збройних сил будь-якої країни, Вашингтон, можливо, має всі важелі для того, щоб вмовити деяких замовників трохи почекати на замовлені NASAMS, щоб вже вироблені були передані Україні", - припускають у Defense Express.