Ракетний удар по Кременчуку. Число постраждалих зростає

31 хвилин(и) тому

О 15 годині Росія здійснила ракетний обстріл Кременчука у Полтавській області.

Під приціл російських військ потрапив не військовий об'єкт. Натомість росіяни посеред робочого дня поцілили у торговельно-розважальний центр "Амстор", коли там була тисяча людей.

За інформацією голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна, є багато загиблих і постраждалих.

На місці російського ракетного обстрілу працюють 130 рятувальників, а також понад два десятки одиниць техніки.

Вогнеборці намагаються загасити пожежу, яка поширилася на понад 10 тисяч квадратних метрів.

За повідомленнями Командування повітряних сил ЗСУ, у ТРЦ в Кременчуку росіяни влучили ракетами Х-22 з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Злетіли заради обстрілу Кременчука російські бомбардувальники з аеродрому Шайковка, а пуски здійснили з Курської області.

Після атаки на Кременчук президент Зеленський заявив, сподіватися на адекватність і людяність з боку Росії марно.