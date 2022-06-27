Ракетний удар по Кременчуку. Число постраждалих зростає
О 15 годині Росія здійснила ракетний обстріл Кременчука у Полтавській області.
Під приціл російських військ потрапив не військовий об'єкт. Натомість росіяни посеред робочого дня поцілили у торговельно-розважальний центр "Амстор", коли там була тисяча людей.
За інформацією голови Полтавської ОДА Дмитра Луніна, є багато загиблих і постраждалих.
На місці російського ракетного обстрілу працюють 130 рятувальників, а також понад два десятки одиниць техніки.
Вогнеборці намагаються загасити пожежу, яка поширилася на понад 10 тисяч квадратних метрів.
За повідомленнями Командування повітряних сил ЗСУ, у ТРЦ в Кременчуку росіяни влучили ракетами Х-22 з дальніх бомбардувальників Ту-22 М3. Злетіли заради обстрілу Кременчука російські бомбардувальники з аеродрому Шайковка, а пуски здійснили з Курської області.
Після атаки на Кременчук президент Зеленський заявив, сподіватися на адекватність і людяність з боку Росії марно.
Дивіться наш YouTube! Там більше відео, ніж на сайті.