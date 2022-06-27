Росія завдала ракетних ударів по Кременчуку. G7 підтримає Україну. Теленовини ВВС
У випуску 27 червня:
- Росія вдарила ракетами по торговому центру в Кременчуку, коли там, за повідомленнями влади, перебувало багато людей. Розповідаємо деталі.
- У Німеччині на саміті G7 лідери найбільш розвинених економік світу підтримали Україну. Яку допомогу обіцяють Києву?
- Президент Зеленський просив європейських лідерів про сучасну протиракетну оборону й постачання достатнього обсягу зброї. Що саме потрібно Україні зараз? Говоримо з військовим оглядачем Олегом Ждановим.
- Україна - один із найбільших експортерів продовольства в світі. Але з початку російського вторгнення українські порти, де вже накопичилися мільйони тонн різних продуктів, в основному зерно, заблоковані. Зростання цін на продукти, а подекуди їхня нестача, відчуваються уже в багатьох країнах світу. BBC знайшла докази того, як російські військові крадуть тисячі тонн українського зерна. Розслідування ВВС.
- Чи можливо розблокувати Чорне море для експорту зерна? Які обсяги зерна і продовольства загалом Україна може використовувати, якщо порти залишатимуться заблокованими? Про це і не тільки говоримо із керівником Інституту стратегічних чорноморських досліджень Андрієм Клименком.
- У Британії минулими вихідними пройшов музичний фестиваль Гластонбері, де виступили українські гурти ДахаБраха, Go-A, Kalush Orchestra. Лідер гурту Олег Псюк поспілкувався із кореспонденткою BBC Ольгою Паламарюк.
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